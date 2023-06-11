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Вступ України в НАТО підтримали вже 20 країн-членів альянсу - ОП

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Неділя 11 червня 2023 01:23
Вступ України в НАТО підтримали вже 20 країн-членів альянсу - ОП Фото: заступник глави ОП Ігор Жовква (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Ми маємо формалізацію підтримки членства України в Північноатлантичному альянсі з 20-ма державами-членами.

Про це заявив заступник глави ОП Ігор Жовква, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, 10 червня, прибув з офіційним візитом до Києва та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

За результатами лідери підписали Спільну декларацію, яка чітко фіксує підтримку канадською стороною набуття Україною членства в НАТО, як тільки це дозволять умови. В ОП заявили, що це найсильніше формулювання серед усіх країн G7, які є членами НАТО.

"Минуло лише 10 днів після Саміту Європейської політичної спільноти в Молдові, де ми підписали Спільну декларацію з Румунією, і станом на сьогодні вже маємо формалізацію підтримки членства України в Альянсі з 20-ма державами-членами", - зазначив Жовква.

Зазначається, що Канада підтримала й створення Ради Україна-НАТО.

Вступ України в НАТО

В Міністерстві оборони України повідомили, що на Вільнюському саміті країни-члени НАТО нададуть Україні алгоритм вступу до Північноатлантичного альянсу.

Вільнюський саміт запланований на 11-12 липня. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна сподівається на отримання чіткого "графіка вступу" до Альянсу.

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