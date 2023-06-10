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Украина на саммите в Вильнюсе получит алгоритм вступления в НАТО, - Минобороны

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Суббота 10 июня 2023 08:49
Украина на саммите в Вильнюсе получит алгоритм вступления в НАТО, - Минобороны Фото: Украина на саммите в Вильнюсе получит алгоритм вступления в НАТО (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На Вильнюсском саммите страны-члены НАТО предоставят Украине алгоритм вступления в Североатлантический альянс.

Об этом рассказал замминистра обороны Владимир Гаврилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министерства.

Как отметил Гаврилов, страны-члены НАТО "выйдут на определенный порядок нашего вступления, которое будет зафиксировано".

По словам замминистра обороны, несмотря на консенсусный механизм принятия решений и право вето, он сомневается в том, что "будут большие проблемы" с принятием решения по Украине.

"Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате... Уже сейчас на саммите в Вильнюсе Украина должна четко понимать, что после войны, скажем в течение года-двух, после проведения определенных процедурных вещей мы будем членами НАТО, - объяснил Гаврилов.

Вильнюсский саммит

Вильнюсский саммит запланирован на 11-12 июля. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина надеется на получение четкого "графика вступления" в Альянс.

Президент Зеленский считает, что Украина готова присоединиться к НАТО и ожидает готовности Североатлантического союза принять ее. В то же время страны-члены Альянса имеют разные взгляды на членство Украины, особенно на фоне войны с Россией. К примеру, Германия утверждает, что "политика открытых дверей" остается актуальной, но Берлин не готов говорить о членстве Украины сегодня.

Как отметила постоянный представитель США в НАТО Джулиан Смит, Североатлантический союз вряд ли пригласит Украину присоединиться к НАТО во время войны. В то же время, страны-члены Североатлантического союза ищут возможность продемонстрировать свою долгосрочную поддержку стране.

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