Вступление Украины в НАТО должно стать "логическим шагом", - Генштаб Чехии

16:47 21.05.2026 Чт
2 мин
В чем заключается важность евроатлантической интеграции Киева?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Карел Рехка (nato.int)

Вступление Украины в НАТО должно стать следующим "логическим шагом", и для этого в ближайшее время необходимо сформировать политический консенсус.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Чешской армии генерал Карел Рехка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Читайте также: В НАТО пригрозили РФ "разрушительными последствиями", если та ударит по Украине ядеркой

Чешский военный отметил важность евроатлантической интеграции Киева. По его словам, сегодня украинское государство продемонстрировало свою значимость для общей системы безопасности.

"Украина - не просто потребитель услуг безопасности, она также и поставщик услуг безопасности", - отметил начальник Генштаба Чехии.

В то же время Рехка признал, что процесс принятия финального решения не будет простым из-за политических нюансов.

"Я не говорю, что это легко. В конце концов, речь идет о политическом консенсусе, но именно в этом направлении мы должны двигаться", - заявил он.

Politico отмечает, что Украина давно стремится вступить в НАТО, но встречает сопротивление со стороны Германии и США, даже при администрации экс-президента США Джо Байдена.

Этот вопрос практически полностью исчез с повестки дня с тех пор, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте недавно заявил, что вопрос членства Украины в альянсе вряд ли будет решен в краткосрочной перспективе. По его словам, причина заключается в отсутствии политического согласия среди союзников.

Кроме того, Марк Рютте отмечал, что Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО, несмотря на любые попытки Кремля давить на процесс через мирные соглашения.

Отметим, посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук недавно заявила, что сейчас против вступления Украины выступает наименьшее количество стран-членов за всю историю.

НАТОУкраинаЧехия