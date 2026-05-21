Вступление Украины в НАТО должно стать "логическим шагом", - Генштаб Чехии

Чешский военный отметил важность евроатлантической интеграции Киева. По его словам, сегодня украинское государство продемонстрировало свою значимость для общей системы безопасности.

"Украина - не просто потребитель услуг безопасности, она также и поставщик услуг безопасности", - отметил начальник Генштаба Чехии.

В то же время Рехка признал, что процесс принятия финального решения не будет простым из-за политических нюансов.

"Я не говорю, что это легко. В конце концов, речь идет о политическом консенсусе, но именно в этом направлении мы должны двигаться", - заявил он.

Politico отмечает, что Украина давно стремится вступить в НАТО, но встречает сопротивление со стороны Германии и США, даже при администрации экс-президента США Джо Байдена.

Этот вопрос практически полностью исчез с повестки дня с тех пор, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте недавно заявил, что вопрос членства Украины в альянсе вряд ли будет решен в краткосрочной перспективе. По его словам, причина заключается в отсутствии политического согласия среди союзников.