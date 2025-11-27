У России нет права вето на вступление Украины в НАТО, - Рютте

Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО, что предусматривает так называемое мирное соглашение США, предоставленное Киеву.

Об этом заявил генсек Альянса Марк Рютте, передает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, таким образом генсек НАТО отвергнул предложение Москвы и Вашингтона касаемо мирного соглашения, которое заблокирует вступление Украины в Альянс.

"У России нет ни права голоса, ни права вето в вопросе о членстве в НАТО", - заявил Рютте в интервью El País и немецкому изданию RND .

Он также подчеркнул, что Вашингтонский договор, положивший начало Альянсу, "позволяет любой стране евроатлантического региона присоединиться к альянсу".

Politico отмечает, что комментарии Рютте последовали за предложением США положить конец полномасштабной войне с Россией, которое стало известно на прошлой неделе. В нем содержалось положение о том, что НАТО соглашается "не принимать Украину ни в какой момент в будущем".

Генсек Альянса предупредил, что Москва не перестанет ставить под угрозу безопасность Европы, даже если согласится на мирное соглашение.

"Россия еще долго будет представлять собой долгосрочную угрозу", - сказал он.