Глава Европарламента считает, что переговоры с Украиной о вступлении в ЕС нужно начать к Рождеству

Президент Европарламента Роберта Мецола считает, что Европейский Союз должен начать формальные переговоры с Украиной о членстве еще до Рождества этого года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом она заявила в интервью The Guardian.

По ее мнению, Европейский Союз должен начать масштабную волну перемен, чтобы подготовиться к появлению Украины как страны-члена. Она выразила надежду, что страны-члены начнут формальные переговоры с Украиной по поводу членства уже в декабре.

"Если они (украинцы) двигаются быстро, мы должны соответствовать этой скорости", - сказала Мецола.

Президент ЕП считает, что лидеры Евросоюза должны ускорить процесс вхождения в ЕС Украины и страны Западных Балкан. Это поможет предотвратить рост российских влияний в этих регионах. А вот промедление с процессом расширения ЕС или их отталкивание может быть самым плохим решением, поскольку может привести только к росту количества евроскептиков, национализма и праворадикальных движений.

"Мецола хочет, чтобы формальные переговоры начались к Рождеству. Решение будет по министрам стран ЕС, которые проведут формальную встречу в декабре после того, как Еврокомиссия в октябре обнародует доклад о прогрессе Украины на пути реформ, необходимых для продолжения процесса расширения", - пишет The Guardian.

Вступление Украины в ЕС

В 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Так что наше государство должно выполнить ряд условий, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня сообщалось, что Украина выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров. При этом министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверена, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся в этом году.

Также издание Bloomberg заявило, что Еврокомиссия порекомендует начать процесс переговоров по присоединению Украины к ЕС в октябре.

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