В ЕС допускают возможность расширения до 36 стран

В Евросоюзе допускается возможность расширения до 36 стран-членов. В блоке уже начинают обсуждать институциональные реформы, необходимые для подобных изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Испанское председательство в Совете ЕС .

Испанское председательство опубликовало анонс неформальной встречи министров по общим вопросам и политике расширения ЕС, которая состоится 28-29 сентября в Мурсии (Испания).

Эта встреча станет определенным подготовительным этапом для встречи Европейского политического сообщества, которая запланирована на 5 октября в Гранаде, среди главных вопросов которой - расширение ЕС.

"Главной темой неформальной встречи министров в первый день, в четверг 28 сентября, будет необходимость внутренней подготовки к возможному расширению ЕС до 36 стран-членов и одновременно усиление поддержки стран-кандидатов со стороны ЕС", - сказано в сообщении.

Отмечается, что эти два взаимосвязанных вопроса являются основой для подготовки новой Стратегической повестки дня ЕС, которая будет утверждена в 2024 году во время бельгийского председательства.

Также известно, что в ходе этой неформальной встречи запланировано несколько обсуждений под председательством еврокомиссара по расширению и политике соседства Оливера Варгеи. Они будут касаться влияния будущего расширения на политики ЕС, концепции постепенной интеграции стран-кандидатов во время процесса вступления, институциональных реформ, необходимых самому ЕС для готовности к расширению.

Расширение ЕС

Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель предположил, что Западные Балканы и другие страны-кандидаты на вступление в ЕС, а также блок должны быть готовы к расширению до 2030 года.

После этого еврокомиссар Варгеи отметил, что Еврокомиссия планирует сделать "существенные предложения" по расширению ЕС уже в октябре этого года.

Вступление Украины в ЕС

Еще в прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь страна должна выполнить ряд условий, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня наша страна выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров.

При этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверена, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся в этом году.

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