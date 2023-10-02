ua en ru
Пн, 02 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вступление Украины в ЕС станет сильнейшим обязательством по безопасности, - Боррель

Понедельник 02 октября 2023 18:21
UA EN RU
Вступление Украины в ЕС станет сильнейшим обязательством по безопасности, - Боррель Фото: Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Самым сильным обязательством по безопасности для Украины может стать вступление страны в Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.

"Самые серьезные обязательства по безопасности, которые мы можем предложить в Украине - это членство в Европейском союзе, это самое сильное наше обязательство по безопасности", - говорится в заявлении.

Боррель отметил, что Украина сейчас имеет статус страны кандидата и продвигается дальше по этому пути.

"Мы говорим о войне, устойчивость, кибератаки, также конечно наша дискуссия коснулась темы мира. И мы должны искать возможности для мира, и обеспечивать те реформы, которые будут создавать дополнительное давление на Россию", - сказал высокий представитель ЕС.

Отдельно Боррель добавил, что до конца года Совет Европейского союза получает отчет Еврокомиссии относительно предлагаемого пакета расширения Союза и он вместе с комиссаром представят этот отчет на разбор.

Вступление Украины в ЕС

Еще в прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь страна должна выполнить ряд условий, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня наша страна выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров, а недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.

Также добавим, что президент Европарламента Роберта Мецолла считает, что ЕС должен начать переговоры с Украиной о вступлении еще до Рождества.

Недавно сообщалось, что в Евросоюзе допускается возможность расширения до 36 стран-членов. В блоке уже начинают обсуждать институциональные реформы, необходимые для подобных изменений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жозеп Боррель Евросоюз Война в Украине
NEWS
"Война прогнозов". Как близка победа Украины: что говорят на Западе и оценки экспертов
"Война прогнозов". Как близка победа Украины: что говорят на Западе и оценки экспертов
DAILY
Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского
РБК-Украинаинформационное агентство Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского