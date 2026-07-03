Поступление на творческие специальности: как зарегистрироваться на конкурс и что изменилось в 2026-м

Главное: Дедлайны: Регистрация на творческие конкурсы для бюджета длится с 3 илюля до 18:00 10 июля, для контракта - до 25 июля.

Регистрация на творческие конкурсы для бюджета длится с 3 илюля до 18:00 10 июля, для контракта - до 25 июля. Изменения коэффициентов: Вес творческого конкурса вырос до 0,7, что делает его ключевым этапом для формирования конкурсного балла.

Вес творческого конкурса вырос до 0,7, что делает его ключевым этапом для формирования конкурсного балла. Отмена: Творческий конкурс больше не является обязательным для культурологических специальностей.

Творческий конкурс больше не является обязательным для культурологических специальностей. Формат: Испытания проходят очно; дистанционное участие доступно только для отдельных категорий (военнослужащие, спортсмены за рубежом, жители ВОТ и те, кто сдавал НМТ за пределами Украины).

Испытания проходят очно; дистанционное участие доступно только для отдельных категорий (военнослужащие, спортсмены за рубежом, жители ВОТ и те, кто сдавал НМТ за пределами Украины). Обязательный шаг: Регистрация на конкурс не заменяет подачи заявления на поступление - его необходимо оформить отдельно после прохождения испытания.

Сроки регистрации и проведения

Процесс подачи заявок осуществляется через личные электронные кабинеты поступающих. Важно различать дедлайны для разных категорий:

На бюджет: регистрация открыта с 3 июля до 18.00 10 июля.

регистрация открыта с 3 июля до 18.00 10 июля. Исключительно на контракт: регистрация закреплена до 25 июля.

График проведения испытаний:

Основная сессия (бюджет и контракт): с 8 по 19 июля.

с 8 по 19 июля. Дополнительные сессии (только контракт) могут проводиться до 1 августа.

Университеты самостоятельно определяют количество сессий и техническую емкость аудиторий, поэтому регистрация на конкретную дату требует подтверждения, которое должно поступить в электронный кабинет.

ЗВО имеет право отказать в участии в конкурсе, если мест на конкретную дату нет. Поэтому следует регистрироваться как можно раньше.

Заявки на участие в конкурсе должны получить статус "подтверждено" или "отменено" (скриншот)

Дистанционный формат: кто имеет право

Несмотря на общее требование очного присутствия, Министерство образования и науки разрешило дистанционное участие для четырех категорий поступающих:

военнослужащих;

спортсменов, которые на соревнованиях за границей;

абитуриентов, находящихся на временно оккупированных территориях (ТОТ);

лиц, которые сдали НМТ-2026 за границей.

Важные изменения и особенности оценки

В этом году МОН отменило творческий конкурс для культурологических специальностей.

В то же время для художественных направлений - архитектуры, дизайна, изобразительного, музыкального и аудиовизуального искусства - конкурс остается обязательным. Более того, его весовой коэффициент при расчете конкурсного балла повышен с 0,6 до 0,7.

"Для большинства творческих специальностей вырос вес творческого конкурса. Для таких специальностей результат самого конкурса имеет большее влияние на конкурсный балл, а вес математики в конкурсном балле уменьшен до 0,075, то есть менее 10%", - рассказал в блиц-интервью РБК-Украина заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко.

Ключевые правила для поступающих:

Видеофиксация: вузы обязаны записывать экзамен минимум из двух камер и хранить материалы в течение года.

вузы обязаны записывать экзамен минимум из двух камер и хранить материалы в течение года. Важно: регистрация на творческий конкурс не является автоматическим заявлением на поступление - для зачисления необходимо подать отдельное заявление.

В общем, процесс поступления на творческие специальности требует от абитуриентов внимательности к статусам заявок и готовности к гибкости, если даты конкурсов в разных вузах совпадают.

Фото: что нужно знать абитуриентам о поступлении (инфографика РБК-Украина)

Когда и где искать результаты

Результаты творческих конкурсов обнародуются на официальных сайтах заведений высшего образования не позднее следующего дня после проведения экзамена. Поступающие получают оценку по шкале от 100 до 200 баллов, или комиссия выносит решение о "неудовлетворительном" результате.

Именно на веб-страницах вузов публикуется информация о достижениях минимального проходного порога и финальных списках бюджетных и контрактных мест.