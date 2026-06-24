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Порог 130 вместо 150: ректоры призывают МОН упростить поступление на элитные специальности

11:35 24.06.2026 Ср
2 мин
На какие направления хотят "смягчить" требования вступления?
aimg Василина Копытко
Порог 130 вместо 150: ректоры призывают МОН упростить поступление на элитные специальности Снижение вступительного порога может предотвратить отток молодых из страны (фото: Getty Images)
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Союз ректоров высшего образования Украины обратился к министру образования Оксену Лисовому с предложением снизить минимальный конкурсный балл для поступления на ряд специальностей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение ректоров к министру.

Главное:

  • Союз ректоров инициирует понижение проходного балла со 150 до 130 для ряда престижных специальностей (право, медицина, международные отношения).
  • Причина - психологический стресс абитуриентов из-за войны и сложных условий обучения, негативно отразившихся на результатах НМТ.
  • Инициатива призвана предотвратить отток молодежи за границу и сохранить кадровый потенциал для украинских вузов.

На какие специальности могут снизить порог

Согласно обращению, изменения должны затронуть порядок приема на обучение. В частности, ректоры предлагают:

  • Снизить порог до 130 баллов: для специальностей "Право", "Международные отношения", "Медицина", "Стоматология", "Педиатрия", "Публичное управление и администрирование" и "Медицинская психология".
  • Установить порог на уровне 140 баллов: для специальности "Фармация".

Авторы инициативы объясняют такой шаг сложными условиями, в которых выпускники в этом году готовились к экзаменам. В частности, речь идет о длительном дистанционном обучении, перебоях с электроэнергией и стрессе из-за ситуации безопасности при сдаче НМТ.

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"Низкие результаты тестов могут быть обусловлены не уровнем подготовки, а высокой психологической нагрузкой и нестабильностью образовательного процесса в условиях войны", - подчеркивают в Союзе ректоров.

Еще одним аргументом является риск оттока абитуриентов за границу. Ректоры убеждены, что снижение порога поможет сохранить образовательный потенциал Украины и позволит больше молодежи поступить в отечественные университеты.

Окончательное решение этих изменений остается за Министерством образования и науки. Стороны надеются на конструктивный диалог перед утверждением финальных условий вступительной кампании-2026.

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