Порог 130 вместо 150: ректоры призывают МОН упростить поступление на элитные специальности
Союз ректоров высшего образования Украины обратился к министру образования Оксену Лисовому с предложением снизить минимальный конкурсный балл для поступления на ряд специальностей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение ректоров к министру.
Главное:
- Союз ректоров инициирует понижение проходного балла со 150 до 130 для ряда престижных специальностей (право, медицина, международные отношения).
- Причина - психологический стресс абитуриентов из-за войны и сложных условий обучения, негативно отразившихся на результатах НМТ.
- Инициатива призвана предотвратить отток молодежи за границу и сохранить кадровый потенциал для украинских вузов.
На какие специальности могут снизить порог
Согласно обращению, изменения должны затронуть порядок приема на обучение. В частности, ректоры предлагают:
- Снизить порог до 130 баллов: для специальностей "Право", "Международные отношения", "Медицина", "Стоматология", "Педиатрия", "Публичное управление и администрирование" и "Медицинская психология".
- Установить порог на уровне 140 баллов: для специальности "Фармация".
Авторы инициативы объясняют такой шаг сложными условиями, в которых выпускники в этом году готовились к экзаменам. В частности, речь идет о длительном дистанционном обучении, перебоях с электроэнергией и стрессе из-за ситуации безопасности при сдаче НМТ.
"Низкие результаты тестов могут быть обусловлены не уровнем подготовки, а высокой психологической нагрузкой и нестабильностью образовательного процесса в условиях войны", - подчеркивают в Союзе ректоров.
Еще одним аргументом является риск оттока абитуриентов за границу. Ректоры убеждены, что снижение порога поможет сохранить образовательный потенциал Украины и позволит больше молодежи поступить в отечественные университеты.
Окончательное решение этих изменений остается за Министерством образования и науки. Стороны надеются на конструктивный диалог перед утверждением финальных условий вступительной кампании-2026.
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