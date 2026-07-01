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Поступление-2026: как украинцам за рубежом засчитать иностранные экзамены вместо НМТ

15:10 01.07.2026 Ср
2 мин
Заместитель министра образования дал советы абитуриентам-2026. Что следует сделать уже сейчас?
aimg Василина Копытко
Поступление-2026: как украинцам за рубежом засчитать иностранные экзамены вместо НМТ Система зачисления результатов иностранных экзаменов впервые заработает при поступлении в Украину (фото: Freepik)
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В 2026 году украинские абитуриенты, завершившие обучение в школах европейских стран, впервые смогут поступить в отечественные университеты без сдачи НМТ. Вместо него будут засчитаны результаты их национальных выпускных экзаменов.

В блиц-интервью РБК-Украина заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко рассказал, как будет происходить такое поступление.

Главное:

  • Новые правила: украинские выпускники школ в странах Европы могут поступать в отечественные вузы без НМТ.
  • Механизм: вместо тестирования засчитывают результаты национальных выпускных экзаменов (например, Matura, Abitur или Baccalauréat).
  • Пересчет: оценки перечисляются в украинскую 200-балльную шкалу согласно методике, прописанной в приложении 11 к Порядку приема.
  • Требования: документы должны быть легализованы и переведены на украинский язык.

Как это будет работать

По словам чиновника, речь идет о гражданах Украины, получивших аттестат за границей и имеющих результаты таких экзаменов, как Matura (Польша), Abitur (Германия) или Baccalauréat (Франция).

"Такие результаты могут быть засчитаны вместо соответствующих предметов НМТ. Это решение принимает приемная комиссия заведения высшего образования на основании документов поступающего и правил приема", - пояснил Трофименко.

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Механизм перевода баллов

Методика пересчета оценок зарубежных экзаменов в украинскую 200-балльную шкалу прописана в приложении 11 к Порядку приема.

В качестве примера Трофименко привел польскую Matura, где минимальный порог составляет 30%, а максимум - 100%.

"Если абитуриент получил 65% по предмету, формула такая: 30% соответствуют 100 баллам украинской шкалы, 100% соответствуют 200 баллам. В таком примере 65% перечисляются в 150 баллов", - говорит замминистра.

Поступление-2026: как украинцам за рубежом засчитать иностранные экзамены вместо НМТГлавные даты вступительной кампании (инфографика РБК-Украина)

Важные шаги для абитуриентов:

  • Документы: Необходимо иметь официальный аттестат, легализованный в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на украинский язык.
  • Коммуникация: Трофименко настойчиво советует поступающим заранее обращаться в приемные комиссии избранных вузов, а не ждать последних дней подачи документов.

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Ранее мы писали о том, что ректоры вузов обратились в МОН, чтобы снизить проходной балл на ряд элитных специальностей со 150 до 130 баллов. Однако ведомство заявило, что не будет менять минимальный конкурсный балл.

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