Снижения "планки" на НМТ не будет, в МОН объяснили причину решения

Министерство образования и науки выступило против ситуативных изменений в правилах вступительной кампании и пересмотра минимального конкурсного балла для отдельных специальностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление МОН.

Почему минимальный балл не будут снижать

В ведомстве отметили, что получили представление от уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца о пересмотре условий вступления. Однако в министерстве отмечают, что правила вступительной кампании 2026 года формировались заранее и не могут изменяться спонтанно без анализа последствий.

Требование иметь минимум 150 конкурсных баллов (даже на контракт) действует на медицинские и юридические специальности, международные отношения, публичное управление и некоторые экономические направления.

Эти правила вводились постепенно и направлены на высокое качество подготовки специалистов, от которых зависит жизнь граждан и работа государственных институций.

"Вводная кампания не может руководствоваться ситуативными решениями без должного анализа последствий", - подчеркнули в министерстве.

Также в МОН добавили, что эти направления традиционно пользуются высоким спросом .

Для справки - в 2025 году средний конкурсный балл на бюджет для специальности "Международные отношения" составлял 174,34, а для "Политологии" - 172,89.

Поддержка поступающих во время войны

В министерстве понимают сложные условия, в которых выпускники составляют НМТ уже пятый год полномасштабного вторжения из-за воздушных тревог и пребывания в укрытиях. Для участников, которые по объективным причинам не смогли сдать тестирование во время основной сессии, предусмотрено участие в дополнительной сессии.

Отдельно в МОН призывали различать понятия - в публичном пространстве часто ошибочно говорят о "проходном балле НМТ 150", хотя на самом деле речь идет о минимальном конкурсном балле для участия в отборе, рассчитываемом по формуле с учетом коэффициентов.