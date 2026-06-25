Снижения "планки" на НМТ не будет, в МОН объяснили причину решения
Министерство образования и науки выступило против ситуативных изменений в правилах вступительной кампании и пересмотра минимального конкурсного балла для отдельных специальностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление МОН.
Почему минимальный балл не будут снижать
В ведомстве отметили, что получили представление от уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца о пересмотре условий вступления. Однако в министерстве отмечают, что правила вступительной кампании 2026 года формировались заранее и не могут изменяться спонтанно без анализа последствий.
Требование иметь минимум 150 конкурсных баллов (даже на контракт) действует на медицинские и юридические специальности, международные отношения, публичное управление и некоторые экономические направления.
Эти правила вводились постепенно и направлены на высокое качество подготовки специалистов, от которых зависит жизнь граждан и работа государственных институций.
"Вводная кампания не может руководствоваться ситуативными решениями без должного анализа последствий", - подчеркнули в министерстве.
Также в МОН добавили, что эти направления традиционно пользуются высоким спросом .
Для справки - в 2025 году средний конкурсный балл на бюджет для специальности "Международные отношения" составлял 174,34, а для "Политологии" - 172,89.
Поддержка поступающих во время войны
В министерстве понимают сложные условия, в которых выпускники составляют НМТ уже пятый год полномасштабного вторжения из-за воздушных тревог и пребывания в укрытиях. Для участников, которые по объективным причинам не смогли сдать тестирование во время основной сессии, предусмотрено участие в дополнительной сессии.
Отдельно в МОН призывали различать понятия - в публичном пространстве часто ошибочно говорят о "проходном балле НМТ 150", хотя на самом деле речь идет о минимальном конкурсном балле для участия в отборе, рассчитываемом по формуле с учетом коэффициентов.
Контекст вступительной кампании в Украине
Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предложил снизить проходной порог НМТ со 150 до 130 баллов. Омбудсмен объяснил это тем, что из-за постоянных обстрелов, длительных воздушных тревог и технических сбоев платформы результаты тестирования отражают не реальные знания выпускников, а уровень внешнего стресса.
Помимо снижения баллов он призвал вернуть право на апелляцию и открывать правильные ответы сразу после экзаменов.
В то же время в Украине уже продолжается активная фаза тестирования. Абитуриенты могут заранее ознакомиться с тем, где искать свои баллы НМТ-2026 и как получить официальную справку с печатью УЦОКО.