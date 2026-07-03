Вступ на творчі спеціальності: як зареєструватись на конкурс і що змінилось у 2026-му

Головне: Дедлайни: Реєстрація на творчі конкурси для бюджету триває з 3 липня до 18:00 10 липня, для контракту - до 25 липня.

Реєстрація на творчі конкурси для бюджету триває з 3 липня до 18:00 10 липня, для контракту - до 25 липня. Зміни коефіцієнтів: Вага творчого конкурсу зросла до 0,7, що робить його ключовим етапом для формування конкурсного бала.

Вага творчого конкурсу зросла до 0,7, що робить його ключовим етапом для формування конкурсного бала. Скасування: Творчий конкурс більше не є обов'язковим для культурологічних спеціальностей.

Творчий конкурс більше не є обов'язковим для культурологічних спеціальностей. Формат: Випробування проходять очно; дистанційна участь доступна лише для окремих категорій (військовослужбовці, спортсмени за кордоном, мешканці ТОТ та ті, хто складав НМТ за межами України).

Випробування проходять очно; дистанційна участь доступна лише для окремих категорій (військовослужбовці, спортсмени за кордоном, мешканці ТОТ та ті, хто складав НМТ за межами України). Обов'язковий крок: Реєстрація на конкурс не замінює подання заяви на вступ - її необхідно оформити окремо після проходження випробування.

Терміни реєстрації та проведення

Процес подання заявок здійснюється через особисті електронні кабінети вступників. Важливо розрізняти дедлайни для різних категорій:

На бюджет: реєстрація відкрита з 3 липня до 18:00 10 липня.

реєстрація відкрита з 3 липня до 18:00 10 липня. Виключно на контракт: реєстрацію закріплено до 25 липня.

Графік проведення випробувань:

Основна сесія (бюджет та контракт): з 8 до 19 липня.

з 8 до 19 липня. Додаткові сесії (тільки контракт): можуть проводитися до 1 серпня.

Університети самостійно визначають кількість сесій та технічну місткість аудиторій, тому реєстрація на конкретну дату потребує підтвердження, яке має надійти в електронний кабінет.

ЗВО має право відмовити в участі у конкурсі, якщо місць на конкретну дату уже нема. Тому варто реєструватись якомога раніше.

Заявки на участь у конкурсі мають отримати статус "підтверджено" або "скасовано" (скриншот)

Дистанційний формат: хто має право

Попри загальну вимогу очної присутності, Міністерство освіти і науки дозволило дистанційну участь для чотирьох категорій вступників:

військовослужбовців;

спортсменів, які перебувають на змаганнях за кордоном;

абітурієнтів, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях (ТОТ);

осіб, які складали НМТ-2026 за кордоном.

Важливі зміни та особливості оцінювання

Цьогоріч МОН скасувало творчий конкурс для культурологічних спеціальностей.

Водночас для мистецьких напрямів - архітектури, дизайну, образотворчого, музичного та аудіовізуального мистецтва - конкурс залишається обов'язковим. Більше того, його ваговий коефіцієнт при розрахунку конкурсного бала підвищено з 0,6 до 0,7.

"Для більшості творчих спеціальностей зросла вага творчого конкурсу. Для таких спеціальностей результат самого конкурсу має більший вплив на конкурсний бал, а вага математики в конкурсному балі зменшена до 0,075, тобто менше 10%", - розповів у бліц-інтрев'ю РБК-Україна заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.

Ключові правила для вступників:

Відеофіксація: виші зобов’язані записувати іспит мінімум з двох камер і зберігати матеріали протягом року.

виші зобов’язані записувати іспит мінімум з двох камер і зберігати матеріали протягом року. Важливо: реєстрація на творчий конкурс не є автоматичною заявою на вступ - для зарахування необхідно подати окрему заяву.

Загалом процес вступу на творчі спеціальності вимагає від абітурієнтів уважності до статусів заявок та готовності до гнучкості, якщо дати конкурсів у різних вишах збігаються.

Фото: що треба знати абітурієнтам про вступ (інфографіка РБК-Україна)

Коли і де шукати результати

Результати творчих конкурсів оприлюднюються на офіційних сайтах закладів вищої освіти не пізніше наступного дня після проведення іспиту. Вступники отримують оцінку за шкалою від 100 до 200 балів, або ж комісія виносить рішення про "незадовільний" результат.

Саме на вебсторінках вишів публікується інформація про досягнення мінімального прохідного порогу та фінальні списки для бюджетних і контрактних місць.