Вступ на творчі спеціальності: як зареєструватись на конкурс і що змінилось у 2026-му

3 липня стартує реєстрація на творчі конкурси для встпників-2026. Проте абітурієнтам варто поспішити, оскільки кількість місць у певних закладах обмежена.
РБК-Україна розповідає головні деталі вступної кампанії для творчих спеціальностей.
Головне:
Процес подання заявок здійснюється через особисті електронні кабінети вступників. Важливо розрізняти дедлайни для різних категорій:
Графік проведення випробувань:
Університети самостійно визначають кількість сесій та технічну місткість аудиторій, тому реєстрація на конкретну дату потребує підтвердження, яке має надійти в електронний кабінет.
ЗВО має право відмовити в участі у конкурсі, якщо місць на конкретну дату уже нема. Тому варто реєструватись якомога раніше.
Попри загальну вимогу очної присутності, Міністерство освіти і науки дозволило дистанційну участь для чотирьох категорій вступників:
Цьогоріч МОН скасувало творчий конкурс для культурологічних спеціальностей.
Водночас для мистецьких напрямів - архітектури, дизайну, образотворчого, музичного та аудіовізуального мистецтва - конкурс залишається обов'язковим. Більше того, його ваговий коефіцієнт при розрахунку конкурсного бала підвищено з 0,6 до 0,7.
"Для більшості творчих спеціальностей зросла вага творчого конкурсу. Для таких спеціальностей результат самого конкурсу має більший вплив на конкурсний бал, а вага математики в конкурсному балі зменшена до 0,075, тобто менше 10%", - розповів у бліц-інтрев'ю РБК-Україна заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.
Ключові правила для вступників:
Загалом процес вступу на творчі спеціальності вимагає від абітурієнтів уважності до статусів заявок та готовності до гнучкості, якщо дати конкурсів у різних вишах збігаються.
Фото: що треба знати абітурієнтам про вступ (інфографіка РБК-Україна)
Результати творчих конкурсів оприлюднюються на офіційних сайтах закладів вищої освіти не пізніше наступного дня після проведення іспиту. Вступники отримують оцінку за шкалою від 100 до 200 балів, або ж комісія виносить рішення про "незадовільний" результат.
Саме на вебсторінках вишів публікується інформація про досягнення мінімального прохідного порогу та фінальні списки для бюджетних і контрактних місць.
Читайте також про те, що 1 липня стартувала реєстрація електронних кабінетів, самі заяви ж вступники подаватимуть із 19 липня. Цьогоріч їх кількість зменшили до 10, із них на бюджет - 5. Про всі зміни у вступній кампанії 2026 можна прочитати у нашому матеріалі.
Раніше ми писали про те, що спілка ректорів звернулася до МОН, щоб знизити мінімальний конкурсний бал для вступу на елітні спеціальності із 150 до 130 балів. Однак відомство відкинуло пропозицію, заявивши, що не переглядатиме мінімальний конкурсний бал для окремих спеціальностей.