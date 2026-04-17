Поступление-2026: когда регистрироваться на творческий конкурс и для кого его отменили

08:00 17.04.2026 Пт
3 мин
Кто будет иметь право проходить испытания дистанционно?
aimg Василина Копытко
Регистрация на творческие конкурсы будет проходить с 3 по 25 июля (фото: Freepik)

Для поступления на ряд специальностей в 2026 году абитуриентам необходимо пройти творческий конкурс. Это испытание предусматривает очную проверку способностей поступающего в течение одного дня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освита.юа".

Читайте также: Кто в лидерах? Обнародовали рейтинг самых влиятельных университетов Украины 2026 года

Главное:

  • Сроки регистрации. Прием заявлений на творческий конкурс с поступлением на бюджет длится с 3 по 10 июля, на контракт - до 25 июля.
  • Период проведения. Основная сессия творческих конкурсов для бюджетников и бюджетников пройдет с 8 по 19 июля, только для контрактников - до 1 августа.
  • Формат. Испытания проводятся очно, дистанционный формат доступен только для отдельных категорий поступающих.
  • Оценивание. Результаты выставляются по шкале от 100 до 200 баллов.

Как зарегистрироваться на конкурс

Участвовать в испытаниях могут лица с полным общим средним образованием. Заявления подаются через личные электронные кабинеты абитуриентов. Подача в бумажной форме разрешается только при условии отсутствия кабинета.

Для допуска к конкурсу абитуриент обязательно должен предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность.

Важно, что некоторые университеты могут ограничивать количество мест на творчиские конкурсы, поэтому нужно регистрироваться заранее и дождаться подтверждения на выбранную дату. Оно должно прийти в личный кабинет абитуриента.

График проведения испытаний

Творческие конкурсы организуются в несколько потоков:

  • Бюджет и контракт: с 08 до 19 июля включительно.
  • Исключительно контракт: дополнительные сессии могут проводиться до 1 августа.

Конкретные даты и перечень документов высшие учебные заведения публикуют на своих официальных сайтах.

Особенности дистанционного формата

В 2026 году проходить творческий конкурс онлайн разрешено только:

  • военнослужащим;
  • спортсменам, которые находятся на соревнованиях за границей;
  • поступающим на ВОТ;
  • тем, кто сдавал НМТ-2026 за границей.

Для кого отменили творческий конкурс

В этом году МОН отменило творческий конкурс на культуроведческие специальности, однако он остался для абитуриентов художественных направлений.

А именно:

  • Архитектура и градостроительство;
  • Аудиовизуальное искусство и производство (в частности звукорежиссура);
  • Дизайн, декоративное искусство и ремесла;
  • Изобразительное искусство и реставрация (визуальные искусства);
  • Музыкальное и перформативное искусства.

Кроме того, для них возрастет его весовой коэффициент при расчете конкурсного балла с 0,6 до 0,7.

Оценивание и видеофиксация

Вузы обязаны обеспечить видеозапись конкурса (минимум с двух камер) и хранить материалы в течение года. Программы и критерии оценивания должны быть опубликованы на сайтах заведений заранее.

Результаты конкурса публикуются не позднее следующего дня после экзамена. Узнать свой балл можно на сайте заведения или в системе ЕГЭБО.

Читайте также о том, что МОН определило перечень специальностей, которые получат особую поддержку при вступительной кампании 2026 года. Абитуриенты на эти направления будут иметь дополнительные баллы и льготы при зачислении.

Ранее мы писали о том, что вступительная кампании 2026 года стартует 1 июля и продлится до 15 октября. В этом году изменили расчет конкурсного балла, подачу заявлений и проходной порог для некоторых специальностей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Секреты оружия Ким Чен Ына: эксперты разобрали ракеты КНДР, которыми бьет Россия
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
