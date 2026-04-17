Поступление-2026: когда регистрироваться на творческий конкурс и для кого его отменили
Для поступления на ряд специальностей в 2026 году абитуриентам необходимо пройти творческий конкурс. Это испытание предусматривает очную проверку способностей поступающего в течение одного дня.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освита.юа".
Главное:
- Сроки регистрации. Прием заявлений на творческий конкурс с поступлением на бюджет длится с 3 по 10 июля, на контракт - до 25 июля.
- Период проведения. Основная сессия творческих конкурсов для бюджетников и бюджетников пройдет с 8 по 19 июля, только для контрактников - до 1 августа.
- Формат. Испытания проводятся очно, дистанционный формат доступен только для отдельных категорий поступающих.
- Оценивание. Результаты выставляются по шкале от 100 до 200 баллов.
Как зарегистрироваться на конкурс
Участвовать в испытаниях могут лица с полным общим средним образованием. Заявления подаются через личные электронные кабинеты абитуриентов. Подача в бумажной форме разрешается только при условии отсутствия кабинета.
Для допуска к конкурсу абитуриент обязательно должен предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность.
Важно, что некоторые университеты могут ограничивать количество мест на творчиские конкурсы, поэтому нужно регистрироваться заранее и дождаться подтверждения на выбранную дату. Оно должно прийти в личный кабинет абитуриента.
График проведения испытаний
Творческие конкурсы организуются в несколько потоков:
- Бюджет и контракт: с 08 до 19 июля включительно.
- Исключительно контракт: дополнительные сессии могут проводиться до 1 августа.
Конкретные даты и перечень документов высшие учебные заведения публикуют на своих официальных сайтах.
Особенности дистанционного формата
В 2026 году проходить творческий конкурс онлайн разрешено только:
- военнослужащим;
- спортсменам, которые находятся на соревнованиях за границей;
- поступающим на ВОТ;
- тем, кто сдавал НМТ-2026 за границей.
Для кого отменили творческий конкурс
В этом году МОН отменило творческий конкурс на культуроведческие специальности, однако он остался для абитуриентов художественных направлений.
А именно:
- Архитектура и градостроительство;
- Аудиовизуальное искусство и производство (в частности звукорежиссура);
- Дизайн, декоративное искусство и ремесла;
- Изобразительное искусство и реставрация (визуальные искусства);
- Музыкальное и перформативное искусства.
Кроме того, для них возрастет его весовой коэффициент при расчете конкурсного балла с 0,6 до 0,7.
Оценивание и видеофиксация
Вузы обязаны обеспечить видеозапись конкурса (минимум с двух камер) и хранить материалы в течение года. Программы и критерии оценивания должны быть опубликованы на сайтах заведений заранее.
Результаты конкурса публикуются не позднее следующего дня после экзамена. Узнать свой балл можно на сайте заведения или в системе ЕГЭБО.
