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Вступление в НАТО - непредсказуемый процесс. Что говорят в Эстонии об Украине в Альянсе

Фото: Йонатан Всевиов, генеральный секретарь МИД Эстонии (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Пышкин

Эстония не сомневается в том, что Украина станет членом НАТО. В то же время вопрос возникает в отношении сроков и шагов, которые необходимо выполнить для этого.

Об этом в интервью рассказал генеральный секретарь МИД Эстонии Йонатан Всевиов.

Украина будет союзником НАТО, вопрос лишь в шагах 

Как отметил генеральный секретарь МИД Эстонии, он не знает ни одного союзника Украины, который бы был против вступления нашей страны в Североатлантический Альянс. Вопрос заключается в дальнейших шагах из-за пребывания страны в состоянии войны. 

"Вопрос в том, что произойдет между этими двумя даностями. И здесь у нас есть множество различных идей и вариантов, эти вещи обсуждаются. Эстония упорно работает, чтобы убедить украинский народ, что они на пути в НАТО", - заявил Всевиев. 

Он добавил, что вышеупомянутый вопрос уже сейчас решается, чтобы Украина понимала, что ей необходимо сделать для вступления. В частности эти шаги должны быть понятны и согласованы.

"И после того, как вы сделаете эти шаги, нужно также иметь политический консенсус для расширения Альянса", - пояснил генеральный секретарь МИД Эстонии. 

Непредсказуемый процесс 

"Вступление в НАТО - это непредсказуемый процесс. Непредсказуемый в техническом смысле. Посмотрите на случай Финляндии и Швеции. Финляндия является союзником уже несколько месяцев, а Швеция все еще ждет ратификации. Во многих смыслах ситуация Украины сложнее из-за очевидного факта войны. Но не надо отчаиваться. Придерживайтесь того, что мы сказали, что вы будете членом НАТО. Продолжайте делать все возможное, чтобы показать, что вы будете готовы присоединиться", - заявил Всевиев. 

По словам генсека МИД Эстонии, вопрос вступления зависит не только от военной готовности Украины, но и стабильности нашей демократии, которая является важной для многих членов Альянса, в том же числе и для Таллинна. 

"Мы не хотим идти на компромисс в отношении демократии. И мы продолжим работу внутри", - добавил он. 

Вступление Украины в НАТО

Украина ожидала получить приглашение на вступление в НАТО во время саммита в Вильнюсе, который состоялся этим летом. Киев понимает, что будет иметь возможность присоединиться к Североатлантическому альянсу только после завершения войны, однако хотел получить своеобразный политический сигнал от союзников.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что Украина получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия".

В частности, страны-члены НАТО во время саммита согласились, что Украина сможет вступить в Альянс без Плана действий по членству по несколько упрощенной процедуре.

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