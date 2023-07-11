Украина получит приглашение в НАТО после выполнения всех необходимых условий, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит приглашение на вступление в Альянс после того, как выполнит все необходимые условия.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

По его словам, союзники также оказывают значительную военную помощь, которая необходима для победы Украины. Поскольку Столтенберг считает, что без победы Украины над Россией, нет оснований говорить о членстве страны в Альянсе.

Генсек сказал, что среди предпосылок, необходимых для принятия в НАТО - это реформы в оборонном секторе Украины.

"Никогда еще не было столь сильного политического месседжа по пути к членству и практической поддержке со стороны НАТО для повышения возможностей взаимодействия между Альянсом и Украиной", - сказал Столтенберг.

Также он добавил, что в случае с другими членами НАТО, когда их принимали в Альянс, то речь также не шла о четких временных рамках.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подверг критике страны-члены НАТО из-за их позиции в отношении Украины. Ведь Киев получил сигнал о том, что партнеры в кулуарах обсуждают формулировку на саммите без Украины.

Украина понимает, что не станет полноправным членом НАТО во время войны с Россией, но хочет получить приглашение присоединиться к Альянсу на саммите.

Также сообщалось, что Зеленский пытается заставить страны-члены НАТО переписать итоговое коммюнике саммита Альянса в Вильнюсе.

Кроме того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина вступит в НАТО на следующем саммите альянса.