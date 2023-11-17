Вступ до НАТО - непередбачуваний процес. Що говорять в Естонії про Україну в Альянсі

Україна буде союзником НАТО, питання лише в кроках

Як відзначив генеральний секретар МЗС Естонії, він не знає жодного союзника України, який би був проти вступу нашої країни до Північноатлантичного Альянсу. Питання полягає в подальших кроках через перебування країни у стані війни.

"Питання в тому, що станеться між цими двома даностями. І тут у нас є безліч різних ідей і варіантів, ці речі обговорюються. Естонія наполегливо працює, щоб переконати український народ, що вони на шляху до НАТО", - заявив Всевійов.

Він додав, що вищезгадане питання вже наразі вирішується, аби Україна розуміла, що їй необхідно зробити для вступу. Зокрема ці кроки повинні бути зрозумілі й узгоджені.

"І після того, як ви зробите ці кроки, потрібно також мати політичний консенсус для розширення Альянсу", - пояснив генеральний секретар МЗС Естонії.

Непередбачуваний процес

"Вступ до НАТО - це непередбачуваний процес. Непередбачуваний у технічному сенсі. Подивіться на випадок Фінляндії та Швеції. Фінляндія є союзником уже кілька місяців, а Швеція все ще чекає на ратифікацію. У багатьох сенсах ситуація України складніша через очевидний факт війни. Але не треба впадати у відчай. Дотримуйтеся того, що ми сказали, що ви будете членом НАТО. Продовжуйте робити все можливе, щоб показати, що ви будете готові приєднатися", - заявив Всевійов.

За словами генсека МЗС Естонії, питання вступу залежить не лише від військової готовності України, але й стабільності нашої демократії, яка є важливою для багатьох членів Альянсу, у тому ж числі й для Таллінну.

"Ми не хочемо йти на компроміс щодо демократії. І ми продовжимо роботу всередині", - додав він.

Вступ України до НАТО

Україна очікувала отримати запрошення на вступ до НАТО під час саміту у Вільнюсі, який відбувся цього літа. Київ розуміє, що матиме можливість приєднатись до Північноатлантичного альянсу лише після завершення війни, однак хотів отримати своєрідний політичний сигнал від союзників.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нещодавно заявив, що Україна отримає запрошення тоді, коли "погодяться всі союзники та будуть виконані умови".

Зокрема країни-члени НАТО, під час саміту, погодились, що Україна зможе вступити до Альянсу без Плану дій щодо членства за дещо спрощеною процедурою.