Прямой путь в НАТО. Что такое ПДЧ и как его отмена повлияет на членство Украины

Украина на пути вступления в НАТО не будет выполнять План действий по членству (ПДЧ). Этот план считался обязательным для всех претендентов с 1999 года, однако опыт Финляндии и Швеции показал, что процедура может быть ускорена.

РБК-Украина рассказывает о том, что такое ПДЧ и как его отмена повлияет на вступление в НАТО.

О том, что вступление Украины в НАТО не будет предусматривать выполнение Плана действий по членству, накануне объявил министр иностранных дел.

"После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса относительно исключения ПДЧ с пути членства Украины. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО", - написал он в своем Twitter.

Таким образом, Украина сможет вступить в Североатлантический альянс по несколько упрощенной процедуре. Скорее всего, аналогичной той, по которой присоединилась Финляндия и в ближайшие месяцы вступит Швеция. Отметим, из-за высокого уровня совместимости вооруженных сил с армиями стран-участниц НАТО к ним не применяли требование о ПДЧ.

Бывший глава МИД Павел Климкин в интервью РБК-Украина, комментируя ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе, надеялся, что союзники откажутся применять его и к нашей стране. По его словам, логика ПДЧ - это логика 1990-х годов, которая в нынешних реалиях выглядит не просто устаревшей, а лишенной смысла.

В июне издание Axios писало о том, что президент США Джо Байден поддержал предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга, чтобы Украина не проходила процесс выполнения ПДЧ для вступления в Альянс. Однако, по всей видимости, для этого нужно одобрение всех стран-участниц.

"Страны-участники рассмотрят стремление Украины быть членом НАТО, и место будущей Украины, конечно, в НАТО. Я ожидаю, что мы согласуем, что продвижение может быть без аспектов ПДЧ", - заявил генсек перед стартом саммита в Вильнюсе.

Что такое ПДЧ

План действий по членству (ПДЧ) - это программа НАТО по оказанию помощи, практической поддержки и консультаций с учетом индивидуальных потребностей стран, которые задекларировали стремление вступить в Альянс. Эта программа была введена для новых претендентов в 1999 году.

Процесс оказания помощи претендентам во многом основывается на опыте, полученном в результате вступления Польши, Венгрии и Чехии в 1999 году в рамках первого расширения НАТО после "холодной войны".

ПДЧ реализуется на основе диалога со страной-кандидатом. В нем содержится перечень мер, из которого претендент может выбрать те, которые являются наиболее рациональными при подготовке к вступлению в Альянс. Он также наполняет ПДЧ своим содержанием, теми или иными действиями, которые необходимо реализовать. При этом участие в программе "Партнерство ради мира" и Совете евроатлантического партнерства остается существенно важным для тех, кто хочет углубить военно-политическое вовлечение в деятельность Альянса.

Отметим, любое решение по приглашению страны-претендента к началу переговоров о вступлении в НАТО принимается отдельно в каждом случае. Причем выполнение ПДЧ не является гарантией членства, и саму программу нельзя считать списком критерием для вступления в НАТО.

ПДЧ фактически является проявлением так называемой "политики открытых дверей". Она гарантирует, что любая европейская демократия может вступить в НАТО, если намерена и способна взять на себя все обязательства по членству.

Из чего состоит ПДЧ

План действий по членству в НАТО состоит из пяти разделов:

политические и экономические вопросы

оборона/военные вопросы

вопросы ресурсов

вопросы безопасности

правовые вопросы

В каждом из этих разделов определены вопросы, которые могут быть предметом обсуждения. А также освещаются механизмы, с помощью которых можно лучше готовиться к будущему членству. Список вопросов не является набором критериев для вступления в НАТО. Однако рассчитан на то, чтобы охватить все проблемные моменты.

Как работает ПДЧ

От каждой страны-претендента требуется разработать годовую национальную программу подготовки к возможному членству в НАТО. В ней должны определяться цели и задачи, конкретная информация о принимаемых мерах, а там, где это целесообразно, график работы над конкретными аспектами подготовки.

Фактически программа формирует основу, с помощью которой НАТО отслеживает прогресс претендента.

Ежегодно НАТО должно готовить отчеты для стран-претендентам с указанием прогресса, достигнутого в сферах, охваченными национальными программами. С помощью отчета определяются направления дальнейшей работы, но обязательства остаются на усмотрение кандидата.

Кто вступил в Альянс через ПДЧ

Почти все страны, которые вступили в НАТО после 1999 года, проходили через выполнение Плана действий по членству. Фактически с тех пор в процедуру вступления был введен этап "кандидатства". То есть страны, которые проявляли политическую волю на присоединение к Альянсу, сначала должны были присоединиться к ПДЧ, получить признание в качестве кандидатов, реализовать его и только после этого вести переговоры о вступлении.

В 2004 году состоялся пятый раунд расширения, во время которого в НАТО вступили Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения. Хорватия и Албания, которые получили ПДЧ в 1999 и 2001 годах, были приглашены в апреле 2008 года, и уже через год официально стали членами НАТО.

В течение этого процесса вышеуказанные страны провели масштабные реформы во многих сферах, которые в том числе выходили за рамки безопасности, обороны и военных структур. Параллельно они присоединились к операциям Альянса, в частности, в миротворческих миссиях на Балканах и в Афганистане.

На сегодня последними странами, которые вступили в НАТО по такой процедуре, являются Черногория и Северная Македония. В первом случае от получения ПДЧ до вступления прошло 8 лет, во втором - 21.

Украина и ПДЧ

Украина в марте 2008 года направила официальное письмо-заявку на получение ПДЧ. Тогдашнее руководство гарантировало, что вступление в НАТО не пройдет без общественного одобрения на референдуме. Идея получила поддержку среди стран-участниц Альянса из Центральной и Восточной Европы. Российская сторона до саммита в Бухаресте 2008 года активно выступала против, и после дебатов на саммите было объявлено, что Украина "когда-нибудь присоединится к НАТО", но пока не получит План действий по членству.

На том же саммите приглашенный президент Владимир Путин назвал членство Украины прямой угрозой своей стране.

В 2008 году Украина направило письмо о включении в программу, но уже в 2010 году при президенте Викторе Януковиче ликвидировали межведомственную комиссию по подготовке страны к членству в НАТО и Национальный центр евроатлантической интеграции.

После Революции достоинства в июне 2017 года Верховная рада провозгласила цель Украины на вступлении в НАТО, и руководство страны добивалось начала переговоров по ПДЧ. Весной 2018 года Украина стала страной-аспирантом, а в феврале 2019 года евроатлантический курс был окончательно закреплен в Конституции.

Летом 2020 года Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО, и президент Владимир Зеленский добивался получения ПДЧ. За год до полномасштабного вторжения России партнеры из Литвы и Латвии предложила союзникам все-таки предоставить план, однако фактических подвижек со стороны Альянса не было.

На третий день большой войны в феврале 2022 года Украина подала заявку на членство в НАТО. Спустя год весной 2023-го министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после заседания Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе объявил, что вопрос ПДЧ больше не стоит на повестке дня. Хотя в самом Альянсе официально это не подтвердили.

ПДЧ необязателен. Опыт Финляндии и Швеции

Что касается Финляндии и Швеции, то к ним не применялось требование о выполнении ПДЧ. Эти страны имели тесный опыт сотрудничества с НАТО, оба были членами программы "Партнерство ради мира" и с 2014 года имели статус партнеров расширенных возможностей, а также участвовали в операциях и миссиях Альянса.

Весной 2022 года на фоне полномасштабного вторжения России в Украину обе страны подали заявки на вступление в НАТО. По итогам саммита в Мадриде в итоговой декларации появилось официальное приглашение.

"Мы подтверждаем политику открытых дверей НАТО. Сегодня мы решили пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО и согласились подписать протоколы о вступлении… Безопасность Финляндии и Швеции имеет непосредственное значение для Североатлантического союза", - говорится в документе.

Отметим, вопрос ПДЧ даже не поднимался в отношении Финляндии и Швеции. С самого начала говорилось о высокой готовности этих стран и о том, что уровень демократического управления соответствует лучшим практикам. В результате финская сторона прошла все процедуры в рекордные сроки и 4 апреля 2023 года стала членом НАТО. Решение о вступлении Швеции пока не ратифицировали Венгрия и Турция, но ожидается, что это вопрос ближайших месяцев.

Фактически опыт этих стран подтвердил, что механизм ПДЧ не имеет юридически обязывающего характера и не является обязательным шагом перед членством.

Ускорит ли отмена ПДЧ вступление Украины

Ответить на этот вопрос пока сложно. Но очевидно одно - на пути к членству в НАТО украинская сторона может пропустить этап с Планом действий. И хотя формально Альянс не готов давать какие-то обещания, в отношениях с Украиной происходят кардинальные изменения.

Что касается сроков, то страны-участницы согласны с тем, что до конца полномасштабной войны о вступлении Украины не может идти речи. Тем не менее руководство страны рассчитывает на четкие сигналы от саммита НАТО, который прямо сейчас проходит в литовском Вильнюсе. И что более важно для скорости - на график вступления.

Однако судя по всему нынешний саммит не даст необходимых ответов. Министр иностранных дел Петер Сийярто уже сообщил, что в итоговом коммюнике нет графика для Украины.

По данным Der Spiegel, текст еще могут изменить, а текущая версия фактически лишь повторяет заявление саммита-2008 в Бухаресте о том, что будущее нашей страны в НАТО. Кроме того, там есть формулировка о приглашении в Альянс только при согласии всех членов насчет выполненных условий. И министры иностранных должны будут регулярно анализировать прогресс в демократических реформах и оперативной совместимости с армиями НАТО.

Президента Владимира Зеленского эти новости застали на пути в Вильнюс.

"Беспрецедентно и абсурдно - когда нет временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины. Похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса", - отреагировал он.