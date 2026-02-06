Зарплата вырастет на 300%: в Украине запускают проектную аспирантуру с новым финансированием

В Украине введут новую экспериментальную модель подготовки докторов философии - проектную аспирантуру, в рамках которой диссертационные исследования будут выполняться как отдельные конкурсные научные проекты с полноценным финансированием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины .

В чем суть нового подхода

Проектная аспирантура предусматривает изменение самой логики подготовки PhD. Вместо формального обучения с ограниченными ресурсами соискатели будут выполнять отдельные научные проекты, которые:

будут отбираться на конкурсной основе;

будут иметь четкие цели, сроки и ожидаемые результаты;

будут отвечать приоритетам государственной политики, потребностям экономики, безопасности и обороны;

станут основой для написания и защиты диссертации.

Будет финансироваться не сам статус аспиранта, а конкретный PhD-проект с определенной сметой и требованиями к результатам.

Сколько продлится эксперимент и кого он охватит

Экспериментальный проект продлится два года с возможностью продления. Его пилотный масштаб - до 100 PhD-проектов и 100 аспирантов в области знаний "Естественные науки, математика и статистика". Такой объем должен позволить оценить эффективность модели перед возможным расширением на другие отрасли.

Участие в проекте является добровольным для высших учебных заведений и научных учреждений, отнесенных по государственной аттестации к группам А и Б.

Финансирование и зарплаты

Финансирование будет осуществляться по проектному принципу в пределах бюджетных средств и других разрешенных источников, в том числе международной помощи. Предусмотрено покрытие расходов на:

оплату труда соискателя и научного руководителя;

материалы, оборудование и услуги;

использование исследовательской инфраструктуры.

Ключевая новация - оплата труда PhD-соискателя вырастет на 300%. Предельный должностной оклад будут устанавливать в тройном размере оклада младшего научного сотрудника. Также возвращается оплата труда научных руководителей, что должно повысить качество сопровождения исследований.

Как будут отбирать PhD-проекты

Отбор будет происходить через Национальную электронную научно-информационную систему URIS. Заявки будут подавать совместно соискатель и научный руководитель.

Во время конкурса будут оценивать:

научную новизну;

практическую и общественную значимость результатов;

соответствие приоритетам развития науки и инноваций;

реалистичность плана и обоснованность бюджета.

Приоритет будут предоставлять STEM-проектам, в частности тем, которые соответствуют Стратегии цифрового развития инноваций до 2030 года.

Когда старт

Прием заявок на участие в эксперименте планируют в марте 2026 года, а начало подготовки соискателей в проектной аспирантуре - в июле 2026 года.

После завершения эксперимента МОН подаст правительству отчет и предложения по изменениям в законодательство с учетом полученных результатов.