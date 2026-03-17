Поступление в аспирантуру в 2026 году: как зарегистрироваться на экзамены и какие документы нужны

Для поступления в аспирантуру в 2026 году будущие ученые должны успешно сдать два экзамена - ЕВЭ и единый вступительный экзамен по методологии научных исследований. В этом году поступающие смогут оформить все документы дистанционно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua .

Для будущих аспирантов в 2026 году вступительная кампания предусматривает обязательную сдачу двух экзаменов: единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого вступительного испытания (ЕВИ) по методологии научных исследований. Процесс регистрации будет происходить через взаимодействие сервисов ГП "Инфоресурс" и УЦОКО.

Сроки и способы регистрации

Подать документы для участия в экзаменах можно в два этапа:

основной период - с 23 апреля по 14 мая;

с 23 апреля по 14 мая; дополнительный период - с 26 по 28 мая.

Абитуриенты могут зарегистрироваться как лично в приемной комиссии учреждения высшего образования, так и дистанционно. Консультации по процессу должны быть размещены на официальных сайтах вузов, а также их можно получить по телефону.

Перечень документов для дистанционной регистрации

Для оформления экзаменационного листа поступающий должен прислать на электронный адрес комиссии сканированные копии или фотокопии следующих документов:

заполненное заявление-анкета , на которую наложена квалифицированная электронная подпись (КЭП);

, на которую наложена квалифицированная электронная подпись (КЭП); паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

или другой документ, удостоверяющий личность; РНОКПП (идентификационный код) или документ, объясняющий его отсутствие;

(идентификационный код) или документ, объясняющий его отсутствие; диплом магистра (или специалиста) для тех, кто уже закончил обучение;

для тех, кто уже закончил обучение; справка о плановом сроке завершения обучения (для лиц, чьи данные отсутствуют в ЕГЭБО);

(для лиц, чьи данные отсутствуют в ЕГЭБО); цветная или черно-белая фотография, соответствующая возрасту поступающего.

В заявлении обязательно указывается населенный пункт в Украине, где поступающий планирует сдавать экзамены, и название иностранного языка для ЕВЭ.

Дальнейшие действия и получение экзаменационного листа

После проверки документов приемная комиссия направляет сканированную копию экзаменационного листа на электронную почту абитуриента. Оригинал документа хранится в заведении. Получить его можно лично или по почте (если это было указано в анкете).

Если письмо не поступило за две недели до начала испытаний, необходимо обратиться в комиссию за разъяснениями. После регистрации на сайте УЦОКО для поступающего будет создан "Кабинет участника", доступ к которому осуществляется по номеру листа и РIN-коду.

Поступающие имеют право изменить регистрационные данные до 28 мая. Для этого необходимо обратиться в ту же приемную комиссию, аннулировать предыдущий экзаменационный листок и пройти процедуру перерегистрации.