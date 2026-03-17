Поступление в аспирантуру в 2026 году: как зарегистрироваться на экзамены и какие документы нужны
Для поступления в аспирантуру в 2026 году будущие ученые должны успешно сдать два экзамена - ЕВЭ и единый вступительный экзамен по методологии научных исследований. В этом году поступающие смогут оформить все документы дистанционно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua.
Главное:
- В 2026 году для поступления на доктора философии/искусства нужно сдать ЕВЭ и ЕВИ по методологии научных исследований.
- Основной период регистрации продлится с 23 апреля по 14 мая, дополнительный - с 26 по 28 мая.
- Регистрацию проводят приемные комиссии вузов лично или дистанционно.
- Для оформления экзаменационного листа необходимо наложить КЭП на заявление-анкету.
- Перерегистрация с изменением данных возможна только до 28 мая.
Для будущих аспирантов в 2026 году вступительная кампания предусматривает обязательную сдачу двух экзаменов: единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого вступительного испытания (ЕВИ) по методологии научных исследований. Процесс регистрации будет происходить через взаимодействие сервисов ГП "Инфоресурс" и УЦОКО.
Сроки и способы регистрации
Подать документы для участия в экзаменах можно в два этапа:
- основной период - с 23 апреля по 14 мая;
- дополнительный период - с 26 по 28 мая.
Абитуриенты могут зарегистрироваться как лично в приемной комиссии учреждения высшего образования, так и дистанционно. Консультации по процессу должны быть размещены на официальных сайтах вузов, а также их можно получить по телефону.
Перечень документов для дистанционной регистрации
Для оформления экзаменационного листа поступающий должен прислать на электронный адрес комиссии сканированные копии или фотокопии следующих документов:
- заполненное заявление-анкета, на которую наложена квалифицированная электронная подпись (КЭП);
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- РНОКПП (идентификационный код) или документ, объясняющий его отсутствие;
- диплом магистра (или специалиста) для тех, кто уже закончил обучение;
- справка о плановом сроке завершения обучения (для лиц, чьи данные отсутствуют в ЕГЭБО);
- цветная или черно-белая фотография, соответствующая возрасту поступающего.
В заявлении обязательно указывается населенный пункт в Украине, где поступающий планирует сдавать экзамены, и название иностранного языка для ЕВЭ.
Дальнейшие действия и получение экзаменационного листа
После проверки документов приемная комиссия направляет сканированную копию экзаменационного листа на электронную почту абитуриента. Оригинал документа хранится в заведении. Получить его можно лично или по почте (если это было указано в анкете).
Если письмо не поступило за две недели до начала испытаний, необходимо обратиться в комиссию за разъяснениями. После регистрации на сайте УЦОКО для поступающего будет создан "Кабинет участника", доступ к которому осуществляется по номеру листа и РIN-коду.
Поступающие имеют право изменить регистрационные данные до 28 мая. Для этого необходимо обратиться в ту же приемную комиссию, аннулировать предыдущий экзаменационный листок и пройти процедуру перерегистрации.
Ранее РБК-Украина писало, что МОН планирует ввести единый минимальный проходной балл для поступления в аспирантуру с 2026 года. Абитуриентов будут допускать к конкурсу только при условии набора не менее 300 баллов за ЕВЭ или 150 баллов за собеседование по иностранному языку.
Также в Украине планируют ввести новую модель подготовки PhD - проектную аспирантуру, где исследования будут выполняться как отдельные научные проекты с финансированием. Аспиранты будут работать над конкретными проектами с четкими целями и бюджетом, а их оплату планируют увеличить до 300%. Пилотный проект стартует в 2026 году и охватит до 100 участников.