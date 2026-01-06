ua en ru
Вт, 06 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

МОН планирует изменить правила поступления в аспирантуру: что ждет абитуриентов в 2026 году

Вторник 06 января 2026 11:30
UA EN RU
МОН планирует изменить правила поступления в аспирантуру: что ждет абитуриентов в 2026 году В этом году планируют ввести единый проходной порог для поступления в аспирантуру (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Министерство образования и науки планирует ввести единый проходной порог для поступления в аспирантуру уже в 2026 году. Соответствующая норма содержится в проекте Порядка приема в учреждения высшего образования, который вынесли на обсуждение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".

Новый проходной балл

Согласно документу, к конкурсному отбору в аспирантуру будут допускать абитуриентов, которые по результатам двух блоков Единого вступительного экзамена - теста общей учебной компетентности и теста по иностранному языку -
наберут не менее 300 рейтинговых баллов в сумме.

То есть теперь важно не только успешно сдать каждый компонент, но и преодолеть общий порог.

А если без ЕВЭ

Для абитуриентов, которые будут проходить собеседование по иностранному языку вместо ЕВЭ, также устанавливается минимальный уровень: оценка за такое вступительное испытание должна составлять не менее 150 баллов.

Что это означает

Введение единого порога должно унифицировать требования к поступающим в аспирантуру и повысить общий уровень отбора на третий уровень высшего образования.

Добавим, что во вступительной кампании-2026 абитуриенты смогут использовать результаты ЕВЭ за текущий год, 2025 и 2024 годы.

Отметим также, что обсуждение проекта МОН о вступительной кампании-2026 продлится до 16 января.

Читайте также о том, что в Верховной Раде заявили о намерении пересмотреть правила поступления в учебные заведения, чтобы ограничить использование обучения как способа уклонения от мобилизации.

В то же время отметим, что в 2025 году значительно сократилось количество поступающих в магистратуру, особенно по контракту. Особенно заметное уменьшение наблюдается среди мужчин старше 25 лет, которые поступают на аспирантуру.

Ранее мы сообщали о том, что Министерство образования и науки Украины объявило о начале зимней вступительной кампании на "нулевой курс" - подготовительный этап для будущих абитуриентов. Первые студенты начнут обучение уже в январе 2026 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
МОН Вступительная кампания
Новости
Зеленский ввел Буданова в состав СНБО
Зеленский ввел Буданова в состав СНБО
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка