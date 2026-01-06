МОН планирует изменить правила поступления в аспирантуру: что ждет абитуриентов в 2026 году
Министерство образования и науки планирует ввести единый проходной порог для поступления в аспирантуру уже в 2026 году. Соответствующая норма содержится в проекте Порядка приема в учреждения высшего образования, который вынесли на обсуждение.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Новый проходной балл
Согласно документу, к конкурсному отбору в аспирантуру будут допускать абитуриентов, которые по результатам двух блоков Единого вступительного экзамена - теста общей учебной компетентности и теста по иностранному языку -
наберут не менее 300 рейтинговых баллов в сумме.
То есть теперь важно не только успешно сдать каждый компонент, но и преодолеть общий порог.
А если без ЕВЭ
Для абитуриентов, которые будут проходить собеседование по иностранному языку вместо ЕВЭ, также устанавливается минимальный уровень: оценка за такое вступительное испытание должна составлять не менее 150 баллов.
Что это означает
Введение единого порога должно унифицировать требования к поступающим в аспирантуру и повысить общий уровень отбора на третий уровень высшего образования.
Добавим, что во вступительной кампании-2026 абитуриенты смогут использовать результаты ЕВЭ за текущий год, 2025 и 2024 годы.
Отметим также, что обсуждение проекта МОН о вступительной кампании-2026 продлится до 16 января.
Читайте также о том, что в Верховной Раде заявили о намерении пересмотреть правила поступления в учебные заведения, чтобы ограничить использование обучения как способа уклонения от мобилизации.
В то же время отметим, что в 2025 году значительно сократилось количество поступающих в магистратуру, особенно по контракту. Особенно заметное уменьшение наблюдается среди мужчин старше 25 лет, которые поступают на аспирантуру.
Ранее мы сообщали о том, что Министерство образования и науки Украины объявило о начале зимней вступительной кампании на "нулевой курс" - подготовительный этап для будущих абитуриентов. Первые студенты начнут обучение уже в январе 2026 года.