Не успели или помешала тревога? Как абитуриентам попасть на дополнительную сессию НМТ

Участники национального мультипредметного теста (НМТ), которые не смогли сдать экзамен во время основной сессии или не завершили его по уважительным причинам, имеют право пройти тестирование во время дополнительной сессии.

РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua рассказывает, кто и как может сдать НМТ позже.

Главное: Кто имеет право: Участники, которые пропустили НМТ или не завершили его из-за болезни, смерти родственников, форс-мажоров или участия в международных соревнованиях.

В каких случаях допускают к дополнительной сессии

Право на повторную сдачу имеют не только те, кто пропустил тест, но и участники, которые начали его выполнять, но не смогли завершить. Среди уважительных причин:

болезнь в день тестирования;

смерть близких родственников накануне экзамена;

форс-мажорные обстоятельства (чрезвычайные ситуации, техногенные аварии и т.д.);

участие в международных или всеукраинских соревнованиях, олимпиадах или сборах.

Также отдельно учитывают ситуации, когда тестирование пришлось прервать из-за ухудшения самочувствия или опасных условий в экзаменационном центре.

Какие действия нужно выполнить

Чтобы получить допуск к дополнительной сессии, участник должен подать заявление в региональный центр оценивания качества образования. Важный момент - сроки. Сделать это нужно в течение трех рабочих дней после даты проведения теста.

К заявлению обязательно прилагаются документы, подтверждающие причину:

медицинская справка;

документы о смерти родственника;

справки о чрезвычайных происшествиях;

подтверждение участия в соревнованиях или мероприятиях.

Подать заявление можно несколькими способами: по почте, по электронной почте или лично.

Что делать, если тест уже начали

Если участник находился в центре тестирования, но не смог завершить работу, он может:

подать заявление сразу в день теста (еще до выхода из центра);

(еще до выхода из центра); или обратиться в течение трех дней.

В таком случае решение принимается с учетом записей в документах экзаменационного центра.

Кто принимает решение

Допуск к дополнительной сессии предоставляет регламентная комиссия при региональном центре оценивания качества образования. Если участник уже начал тест, дополнительно рассматривается вопрос аннулирования его предыдущего результата.

Участник имеет право указать другое место прохождения теста - как в Украине, так и за рубежом. Это нужно указать в заявлении.