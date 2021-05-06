Де зустрінуться Байден і Путін: Politico назвало можливі міста

Зараз висловили готовність прийняти у себе лідерів США і РФ "нейтральні" Швейцарія, Фінляндія і Австрія - жодна з цих країн не входить в НАТО. При цьому Гельсінкі розглядається як найменш реальний варіант.

Варіант з ісландським Рейк'явіком експерти не виключають. Тут в 1986-му році проходили переговори між лідерами СРСР Михайлом Горбачовим і США Рональдом Рейганом, які стали першим кроком до завершення холодної війни. Але проблемою може стати те, що Ісландія є членом НАТО і до неї складно дістатися.

Азербайджан має хороші відносини як з США, так і з РФ. Однак візит до Баку Байдена може образити Вірменію на тлі конфлікту з Азербайджаном.

Що стосується Словенії, то тут також в 2001-му році проходила зустріч між Путіним і Джорджем Бушем. Однак через те, що Словенія є членом НАТО, проведення тут цієї зустрічі не великі.