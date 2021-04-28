ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Байден на зустрічі з Путіним хоче обговорити Україну, - Білий дім

Новость на русском → Вашингтон, Середа 28 квітня 2021 22:22
Байден на зустрічі з Путіним хоче обговорити Україну, - Білий дім Фото: Джо Байден та Володимир Путін, президенти США та РФ (Official White House Photo)
Автор: Дмитро Левицький

Радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван назвав одну з тем майбутньої зустрічі американського лідера Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним. Байден хоче обговорити ситуацію довкола України.

Про це йшлося в ефірі телеканалу MSNBC.

Як розповів Салліван, Байден під час попередніх телефонних розмов з Путіним висловлював свою стурбованість з приводу військового накопичення Росії поблизу України.

"Це те, що ми маємо намір робити в майбутньому (підтримувати Україну - ред.), але ми маємо намір це робити за допомогою дипломатичного спілкування високого рівня, а не шляхом висунення публічних ультиматумів", - сказав він.

Нагадаємо, як заявляв президент Володимир Зеленський, якщо Байден і Путін на зустрічі піднімуть питання України, то без самої України це обговорення не буде предметним.

Як відомо, під час останньої телефонної розмови Байден запропонував Путіну зустрітися в третій країні, щоб обговорити нагальні питання у відносинах США та Росії. Прийняти зустріч двох президентів вже запропонувала низка країн, зокрема, Фінляндія та Швейцарія.

Однак у Державному департаменті США поки не знають, чи прийняла Росія пропозицію про зустріч Байдена і Путіна.

Водночас в Кремлі заявляли, що Байден і Путін зустрінуться влітку, але точної дати поки немає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Джозеф Байден Володимир Путін встреча Україна агресія РФ Донбас
NEWS
Київ виходить з локдауна: опублікований повний список пом'якшень
Київ виходить з локдауна: опублікований повний список пом'якшень
DAILY
Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу