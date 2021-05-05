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У Білому домі як і раніше не готові підтвердити зустріч Байдена і Путіна

Новость на русском → Вашингтон, Середа 05 травня 2021 21:00
У Білому домі як і раніше не готові підтвердити зустріч Байдена і Путіна Фото: прес-секретар Білого дому Дженніфер Псакі(Chip Somodevilla/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Білий дім як і раніше не має підтвердження і порядку денного зустрічі президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна. В адміністрації американського лідера пообіцяли, що як тільки будуть визначені терміни і місце саміту, про них тут же повідомлять.

Про це в ході брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Дженіфер Псакі.

"Поки що їх немає. Як тільки у нас з'явиться інформація щодо підтверджених деталей щодо термінів, місця, дати проведення або участі (президентів - ред.), ми поділимося нею", - сказала Псакі.

Вона додала, що до тих пір, поки не буде підтверджена зустріч Байдена і Путіна, очікувати конкретної інформації щодо порядку саміту не варто.

Нагадаємо, напередодні Байден повідомив, що розраховує на зустріч з Путіним в червні 2021 року. При цьому американський лідер не виключив, що саміт може відбутися під час його весняного турне по Європі.

Зазначимо, раніше радник Байдена Джейк Салліван заявляв, що Байден на зустрічі з Путіним має намір обговорити ситуацію навколо України.

Як заявляв раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, зустріч Путіна і Байдена планується на це літо, але точної дати поки немає.

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