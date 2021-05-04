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Байден розраховує на зустріч з Путіним в ході червневої поїздки до Європи

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 04 травня 2021 22:23
Байден розраховує на зустріч з Путіним в ході червневої поїздки до Європи Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Президент США Джо Байден розраховує на зустріч з російським президентом Володимиром Путіним у червні 2021 року. Не виключено, що вона може відбутися під час його весняного турне Європою.

Про це він заявив на брифінгу у Білому домі.

"Це моя надія і очікування. Ми над цим працюємо", - відповів Байден на питання про те, чи може його зустріч з Путіним відбутися під час поїздки до Європи.

Нагадаємо, раніше радник Байдена Джейк Салліван заявляв, що Байден на зустрічі з Путіним має намір обговорити ситуацію навколо України.

Як заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, зустріч Путіна і Байдена планується на це літо, але точної дати поки немає.

"Дійсно, певні пропозиції були озвучені, дати я поки підтвердити не можу. Поки ніяких домовленостей щодо дат немає. Мова дійсно йде про літні місяці, ще належить проаналізувати багато різних факторів, щоб вийти на якісь остаточні домовленості", - сказав Пєсков.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський позитивно оцінює можливу зустріч президентів США і Росії. На його думку, діалог між цими країнами має бути.

"Іноді, коли такі великі держави не розмовляють, страждають інші", - підкреслив він.

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