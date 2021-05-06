Где встретятся Байден и Путин: Politico назвало возможные города

Сейчас выразили готовность принять у себя лидеров США и РФ "нейтральные" Швейцария, Финляндия и Австрия - ни одна из этих стран не входит в НАТО. При этом Хельсинки рассматривается как наименее реальный вариант.

Вариант с исландским Рейкьявиком эксперты не исключают. Здесь в 1986-м году проходили переговоры между лидерами СССР Михаилом Горбачевым и США Рональдом Рейганом, которые стали первым шагом к завершению холодной войны. Но проблемой может стать то, что Исландия является членом НАТО и к ней сложно добраться.

Азербайджан имеет хорошие отношений как с США, так и с РФ. Однако визит в Баку Байдена может оскорбить Армению на фоне конфликта с Азербайджаном.

Что касается Словении, то здесь также в 2001-м году проходила встреча между Путиным и Джорджем Бушем. Однако из-за того, что Словения является членом НАТО, проведение здесь этой встречи не велики.