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Где встретятся Байден и Путин: Politico назвало возможные города

Автор: Игорь Литвиненко

Президенты США и Российской Федерации Джо Байден и Владимир Путин планируют в скором времени провести встречу. Среди мест для проведения такой встречи эксперты называют Рейкьявик (Исландия), Прагу (Чехия), Любляну (Словения) и Баку (Азербайджан) "темными лошадками".

Об этом сообщает Politico со ссылкой на бывших американских официальных лиц и аналитиков.

Сейчас выразили готовность принять у себя лидеров США и РФ "нейтральные" Швейцария, Финляндия и Австрия - ни одна из этих стран не входит в НАТО. При этом Хельсинки рассматривается как наименее реальный вариант.

Вариант с исландским Рейкьявиком эксперты не исключают. Здесь в 1986-м году проходили переговоры между лидерами СССР Михаилом Горбачевым и США Рональдом Рейганом, которые стали первым шагом к завершению холодной войны. Но проблемой может стать то, что Исландия является членом НАТО и к ней сложно добраться.

Азербайджан имеет хорошие отношений как с США, так и с РФ. Однако визит в Баку Байдена может оскорбить Армению на фоне конфликта с Азербайджаном.

Что касается Словении, то здесь также в 2001-м году проходила встреча между Путиным и Джорджем Бушем. Однако из-за того, что Словения является членом НАТО, проведение здесь этой встречи не велики.

Напомним, в начале мая Байден заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в июне 2021 года. При этом американский лидер не исключил, что саммит может состояться во время его весеннего турне по Европе.

Как ранее сообщал советник президента США Джейк Салливан, на встрече с Путиным Байден намерен обсудить ситуацию вокруг Украины.

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