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Блінкен: незалежна Україна проіснує набагато довше, ніж Путін

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Київ, Понеділок 25 квітня 2022 11:14
Блінкен: незалежна Україна проіснує набагато довше, ніж Путін Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що незалежна Україна проіснує набагато довше, ніж російський президент Володимир Путін "перебуватиме на сцені".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Суть в наступному. Ми не знаємо, як розгортатиметься інша частина цієї війни, але ми знаємо, що суверенна незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж на сцені перебуватиме Володимир Путін. І наша підтримка України в майбутньому триватиме. Вона триватиме до тих пір, поки ми не побачимо остаточний успіх", - зазначив він на брифінгу біля польсько-українського кордону.

За його словами, вчорашня зустріч з президентом України Володимиром Зеленським була продуктивною, вона тривала близько трьох годин. Він також підтвердив, що діставався з главою Пентагону Ллойдом Остіном до Києва поїздом.

"Тому ми мало що бачили, окрім як у вікно поїзда. У самому Києві ми пішли відразу до президентського палацу ... Ми, звичайно, бачили людей на вулицях Києва - це свідчення того, що битва за Київ виграна", - підкреслив Блінкен.

Він також додав, що в Києві частково спостерігаються ознаки "нормального життя", але ситуація в столиці різко контрастує з тим, що відбувається в інших частинах України, зокрема, на півдні та сході.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський передав Блінкену план посилення санкцій проти Росії.

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