Блінкен: незалежна Україна проіснує набагато довше, ніж Путін
Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що незалежна Україна проіснує набагато довше, ніж російський президент Володимир Путін "перебуватиме на сцені".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Суть в наступному. Ми не знаємо, як розгортатиметься інша частина цієї війни, але ми знаємо, що суверенна незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж на сцені перебуватиме Володимир Путін. І наша підтримка України в майбутньому триватиме. Вона триватиме до тих пір, поки ми не побачимо остаточний успіх", - зазначив він на брифінгу біля польсько-українського кордону.
За його словами, вчорашня зустріч з президентом України Володимиром Зеленським була продуктивною, вона тривала близько трьох годин. Він також підтвердив, що діставався з главою Пентагону Ллойдом Остіном до Києва поїздом.
"Тому ми мало що бачили, окрім як у вікно поїзда. У самому Києві ми пішли відразу до президентського палацу ... Ми, звичайно, бачили людей на вулицях Києва - це свідчення того, що битва за Київ виграна", - підкреслив Блінкен.
Він також додав, що в Києві частково спостерігаються ознаки "нормального життя", але ситуація в столиці різко контрастує з тим, що відбувається в інших частинах України, зокрема, на півдні та сході.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський передав Блінкену план посилення санкцій проти Росії.
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