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Зеленський передав Блінкену та Остіну план посилення санкцій проти Росії

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Україна, Понеділок 25 квітня 2022 11:08
Зеленський передав Блінкену та Остіну план посилення санкцій проти Росії Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський передав американській стороні План дій щодо посилення санкцій проти Російської Федерації. План напрацьований міжнародною експертною групою Єрмака-Макфола.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського вранці 61-го дня війни.

"Допомога Україні була питанням номер один на переговорах з представниками Сполучених Штатів, які вчора прибули до Києва, - держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром оборони Ллойдом Остіном", - сказав він.

За його словами, "переговори були достатньо довгими, більше 3 годин і змістовними, обнадійливими і що важливо результативними".

"Узгодили з американською стороною подальші кроки для зміцнення ЗСУ, задоволення усіх пріоритетних потреб нашої армії, у тому числі це стосується і підготовки до великої міністерської зустрічі у вівторок, де зберуться 40 міністрів оборони держав-партнерів", - повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що ключове питання - захист України, свободи на сході Європи.

"Обговорили шляхи посилення санкцій, той факт що РФ не шукає миру свідчить, що потрібен більший санкційний тиск. Тож ми передали партнерам спеціальний план щодо посилення санкцій проти РФ, який розробила міжнародна експертна група під керівництвом Єрмака та Макфола", - сказав він.

Майкл Макфол - колишній посол США в Росії (2012-2014). Андрій Єрмак - керівник Офісу президента України.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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