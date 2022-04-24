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Блінкен та голова Пентагону вже в Києві. Зустрічаються з Зеленським, - Арестович

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Неділя 24 квітня 2022 22:35
Блінкен та голова Пентагону вже в Києві. Зустрічаються з Зеленським, - Арестович Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

До України з візитом прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Пентагону Ллойд Остін. Президент Володимир Зеленський проводить з ними зустріч.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича.

"Так, вони прямо зараз (в Києві - ред.), розмовляють з президентом", - заявив Арестович.

Варто відзначити, що візит Блінкена та Остіна, Зеленський анонсував ще вчора під час пресконференції у Києві.

"У мене буде зустріч з міністром оборони та державним секретарем. Коли безпека дасть можливість, будемо сподіватися, і президент США приїде. Завтра будемо спілкуватися про список зброї, яка нам необхідна, та темпи її постачання", – заявив президент.

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