Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України, - Пентагон

Президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України на суму 675 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави Пентагону Ллойда Остіна.

"Вчора президент (США Джо Байден - ред.) схвалив новий транш допомоги Україні, який оцінюється в 675 мільйонів доларів", - заявив Остін, виступаючи на п'ятій зустрічі у форматі "Рамштайн" в Німеччині.

В Офісі президента вже відреагували на нову військову допомогу від США. Керівник ОП Андрій Єрмак подякував союзникам за наданий транш.

Нагадаємо, за даними The Washington Post, новий пакет буде включати в себе додаткові снаряди для артилерійських ракетних установок, включаючи боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Як відомо, сьогодні в Німеччині проходить п'ята зустріч у форматі "Рамштайн".

Що собою являє формат "Рамштайн"

Це зустріч союзників України на чолі з США. Перша така зустріч була організована 26 квітня 2022 року на авіабазі Рамштайн в Німеччині.

Формат об'єднує понад 40 країн, більшість з яких є членами НАТО та ЄС. Зустрічі проводяться з метою координації військової допомоги Україні для відбиття російської агресії.

На першій зустрічі крім країн НАТО і ЄС були присутні представники Ізраїлю і Катару, хоча і не значилися в офіційному списку учасників. Серед інших були представники Японії, Кенії, Тунісу, Австралії, Йорданії, Ліберії, Марокко, Нової Зеландії та Південної Кореї.