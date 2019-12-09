Після зустрічі Путіна і Зеленського за вечерею пройде дискусія "нормандської четвірки"

Після зустрічі президентів Росії і України - Володимира Путіна і Володимира Зеленського - очікується дискусія "нормандської четвірки" за робочою вечерею. Про це повідомили організатори нормандської зустрічі, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що вечеря лідерів "нормандської четвірки" запланована на 21:15, на робочій вечері очікується продовження дискусії. Також організатори підтверджують, що прес-конференція очікується о 22:00 за київським часом.

Як повідомили в Офісі президента, переговори "нормандської четвірки" перервано для зустрічі президентів України і Росії.

"Після відновляться переговори в чотирибічному форматі", - додали в Офісі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зустріч в нормандському форматі в Парижі завершилася, переговори тривали понад дві години.

Також раніше стало відомо, що Зеленський і Путін почали двосторонні переговори в Парижі після нормандської зустрічі. Як відомо, в рамках саміту "нормандської четвірки" сторони обговорили підсумковий документ. На даний момент триває зустріч президентів Росії і України, після цього заплановано спільну вечерю, а потім - підсумкову прес-конференцію.

Відзначимо, протокол відвів на зустріч Путіна і Зеленського близько 45 хвилин, однак, як заявив один з помічників російського президента, розмова не обмежено часовими рамками. Також у Путіна не стали уточнювати, чи буде на переговорах фігурувати газова тематика.