Зеленський і Путін розпочали зустріч

Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

Зеленський і Путін розпочали двохсторонні переговори

Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін розпочали зустріч в Парижі після нормандської зустрічі. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Як відомо, в рамках зустрічі "нормандської четвірки" Зеленський, Путін, Макрон і Меркель обговорили підсумковий документ. На даний момент йде зустріч президентів Росії і України, після цього запланована спільна вечеря, а потім - підсумкова прес-конференція (орієнтовно о 22:00).

Фото: місце підсумкової прес-конференції (twitter.com/dimsmirnov175)

Зазначимо, що сьогодні зранку у Кремлі підтвердили зустріч Зеленського і Путіна. РосЗМі писали, що глава "Газпрому" Олексій Міллер і міністр енергетики РФ Олександр Новак візьмуть участь у зустрічі двох президентів.

Раніше Зеленський повідомляв, що на зустрічі з Путіним може підняти питання транзиту газу. Українська сторона зацікавлена в довгостроковому контракті. У свою чергу, Путін назвав неприйнятними умови України за новим контрактом на транзит з 1 січня 2020 року. Позиція Європейського союзу, в цілому, зводиться до підтримки України.

Раніше повідомлялось, що розмова Зеленського і Путіна буде неформальним і може тривати від 30 хвилин до 1,5 години, в залежності від графіка основних переговорів "нормандської четвірки".

Також глава Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко назвав вимоги Зеленського до Путіна. Крім врегулювання ситуації на Донбасі, лідери України та Росії також піднімуть тему укладення газового контракту між країнами.