ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський і Путін розпочали зустріч

Новини » Політика     09.12.2019 - 20:55
Зеленський і Путін розпочали зустріч
Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

Зеленський і Путін розпочали двохсторонні переговори

Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін розпочали зустріч в Парижі після нормандської зустрічі. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Як відомо, в рамках зустрічі "нормандської четвірки" Зеленський, Путін, Макрон і Меркель обговорили підсумковий документ. На даний момент йде зустріч президентів Росії і України, після цього запланована спільна вечеря, а потім - підсумкова прес-конференція (орієнтовно о 22:00).

Зеленський і Путін розпочали зустріч

Фото: місце підсумкової прес-конференції (twitter.com/dimsmirnov175)

Зазначимо, що сьогодні зранку у Кремлі підтвердили зустріч Зеленського і Путіна. РосЗМі писали, що глава "Газпрому" Олексій Міллер і міністр енергетики РФ Олександр Новак візьмуть участь у зустрічі двох президентів.

Раніше Зеленський повідомляв, що на зустрічі з Путіним може підняти питання транзиту газу. Українська сторона зацікавлена в довгостроковому контракті. У свою чергу, Путін назвав неприйнятними умови України за новим контрактом на транзит з 1 січня 2020 року. Позиція Європейського союзу, в цілому, зводиться до підтримки України.

Раніше повідомлялось, що розмова Зеленського і Путіна буде неформальним і може тривати від 30 хвилин до 1,5 години, в залежності від графіка основних переговорів "нормандської четвірки".

Також глава Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко назвав вимоги Зеленського до Путіна. Крім врегулювання ситуації на Донбасі, лідери України та Росії також піднімуть тему укладення газового контракту між країнами.

Зустріч Зеленського і Путіна: про що говоритимуть президенти Лідери нормандської четвірки зустрічаються в Парижі: онлайн
Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир Путін
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся