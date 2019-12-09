После встречи Путина и Зеленского за ужином пройдет дискуссия "нормандской четверки"

После встречи президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - ожидается дискуссия "нормандской четверки" за рабочим ужином. Об этом сообщили организаторы нормандской встречи, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что ужин лидеров "нормандской четверки" запланирован на 21:15, на рабочем ужине ожидается продолжение дискуссии. Также организаторы подтверждают, что пресс-конференция ожидается в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщили в Офисе президента, переговоры "нормандской четверки" прерваны для встречи президентов Украины и России.

"После возобновятся переговоры в четырехстороннем формате", - добавили в Офисе.

Напомним, ранее сообщалось, что встреча в нормандском формате в Париже завершилась, переговоры продлились более двух часов.

Также ранее стало известно, что Зеленский и Путин начали двусторонние переговоры в Париже после нормандской встречи. Как известно, в рамках саммита "нормандской четверки" стороны обсудили итоговый документ. На данный момент продолжается встреча президентов России и Украина, после этого запланирован совместный ужин, а затем - итоговая пресс-конференция.

Отметим, протокол отвел на встречу Путина и Зеленского порядка 45 минут, однако, как заявил один из помощников российского президента, разговор не ограничен временными рамками. Также у Путина не стали уточнять, будет ли на переговорах фигурировать газовая тематика.