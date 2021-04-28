У Путіна відреагували на ідею Зеленського про Ватикан: не отримували інформації

У президента Росії Володимира Путіна поки не отримували інформацію про пропозицію президента України Володимира Зеленського провести зустріч у Ватикані. Російська сторона виходить з того, що Зеленський має намір обговорювати двосторонні відносини.

"Президент Зеленський сказав, що це могло бути ідеальним місцем для зустрічі. Звичайно, про це поки офіційно не знає ані Ватикан, ані російська сторона. Ми поки не отримували ніякої інформації про те, що конкретизовано і сформульовано таку пропозицію", - заявив Пєсков.

Він також не знає, чи готовий Путін їхати в третю країну для зустрічі з Зеленським. На сьогодні Москва виходить з того, що говорити про мир на Донбасі "з нами не треба".

"Про це потрібно говорити в рамках "четвірки". Сам Путін зазначив, що в разі готовності говорити по двосторонні відносини він буде радий бачити президента Зеленського в Москві. Інших конкретних формулювань ми поки не бачили", - додав Пєсков.