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У Ватикані нічого не чули про зустріч Зеленського і Путіна, але готові бути посередниками

Новость на русском → Ватикан, Четвер 29 квітня 2021 12:41
У Ватикані нічого не чули про зустріч Зеленського і Путіна, але готові бути посередниками Фото: у Ватикані готові бути посередниками зустрічі Зеленського і Путіна (колаж РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Дипломат Ватикану кардинал Леонадрдо Сандрі заявив, що, Папа Римський Франциск готовий бути посередником у зустрічі президента України Володимира Зеленського з його російським колегою Володимиром Путіним, але йому нічого не відомо про ці переговори. Папа усіляко підтримує мирні процеси.

Про це повідомляє la Reppublica.

"Конгрегація (Конгрегація Східних церков - виконує функції дипломатичного відомства Ватикану - ред.) не знає про зустріч президентів України та Росії, але вірить, що посередництво Святого Престолу все-таки може відбутися після роботи мінської групи. Водночас, Сандрі стверджує, що Папа Франциск міг би взяти участь у цьому (зустрічі Зеленського і Путіна - ред.), як він це вже зробив, щоб допомогти примиренню, в інших випадках", - пише видання.

Сандрі, який часто відвідує Україну, пояснив, що "мінська група, яка працює на посередництво, вже існує. "Я вважаю, що будь-яка підтримка від Святого Престолу може бути здійснена в рамках цієї роботи", - сказав він. При цьому він вважає, що Папа може зробити свій внесок, як це робив в інших ситуаціях. "Я згадую, наприклад, про зустріч, яку він провів з Аль-Сістані в Іраці, та інші подібні зустрічі", - додав кардинал.

Він також сказав, що "загалом, коли просять допомоги сприяти миру та примиренню, Святий Престол ніколи не відступає".

Раніше Путін відповів Зеленському на пропозицію про зустріч на Донбасі і заявив, що готовий зустріти його в Москві, якщо український президент має намір обговорювати двосторонні відносини. При цьому обговорювати війну на Донбасі він порадив з ватажками так званих "республік".

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що Зеленський не поїде на переговори з Путіним до Москви. А глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук впевнений, що така зустріч може пройти тільки в нейтральній країні.

Згодом Зеленський позитивно відповів на запитання, чи міг би Ватикан стати місцем такої зустрічі.

"Так, можливо, це могло б бути оптимальним місцем з усіх точок зору. Ватикан-дійсно ідеальне місце для діалогу про мир", - заявив Зеленський.

При цьому в Кремлі поки не отримували інформацію про пропозицію президента України Володимира Зеленського провести зустріч у Ватикані.

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