У Ватикані нічого не чули про зустріч Зеленського і Путіна, але готові бути посередниками

Дипломат Ватикану кардинал Леонадрдо Сандрі заявив, що, Папа Римський Франциск готовий бути посередником у зустрічі президента України Володимира Зеленського з його російським колегою Володимиром Путіним , але йому нічого не відомо про ці переговори. Папа усіляко підтримує мирні процеси.

"Конгрегація (Конгрегація Східних церков - виконує функції дипломатичного відомства Ватикану - ред.) не знає про зустріч президентів України та Росії, але вірить, що посередництво Святого Престолу все-таки може відбутися після роботи мінської групи. Водночас, Сандрі стверджує, що Папа Франциск міг би взяти участь у цьому (зустрічі Зеленського і Путіна - ред.), як він це вже зробив, щоб допомогти примиренню, в інших випадках", - пише видання.

Сандрі, який часто відвідує Україну, пояснив, що "мінська група, яка працює на посередництво, вже існує. "Я вважаю, що будь-яка підтримка від Святого Престолу може бути здійснена в рамках цієї роботи", - сказав він. При цьому він вважає, що Папа може зробити свій внесок, як це робив в інших ситуаціях. "Я згадую, наприклад, про зустріч, яку він провів з Аль-Сістані в Іраці, та інші подібні зустрічі", - додав кардинал.

Він також сказав, що "загалом, коли просять допомоги сприяти миру та примиренню, Святий Престол ніколи не відступає".