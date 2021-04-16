Зустріч Зеленського, Макрона і Меркель пройде сьогодні в Парижі: що відомо

Тристоронні переговори Володимира Зеленського, Еммануеля Макрона і Ангели Меркель відбудуться сьогодні, 16 квітня. Зустріч президентів України та Франції відбудеться в Єлисейському палаці, а канцлер Німеччини приєднається до обговорення в відеоформаті.

Зеленський і Макрон зустрінуться в Парижі

Переговори президентів були заплановані на 16 квітня в рамках офіційного візиту Володимира Зеленського до Франції. Зустріч розпочнеться о 13:15 (14:15 за Києвом). Вона пройде в Єлисейському палаці в форматі обіду.

Меркель приєднається до переговорів онлайн

Канцлер Німеччини Ангела Меркель також братиме участь в переговорах із Зеленським та Макроном у п'ятницю. Вона приєднається до бесіди президентів по відеозв'язку. Таким чином, переговори будуть тристоронніми.

Що обговорять під час зустрічі

Основною темою переговорів стане загострення ситуації на Донбасі. Як повідомили в Єлисейському палаці, під час зустрічі сторони обговорять ризики ескалації конфлікту, що викликані нарощуванням військових підрозділів Росії поруч з українським кордоном.

Відзначимо, Ангела Меркель і Еммануель Макрон є учасниками переговорного процесу в нормандському форматі в якості посередників між Україною та РФ у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Підготовка переговорів

У березні президент Володимир Зеленський повідомив, що має намір обговорити ескалацію збройного протистояння на сході України з усіма лідерами нормандської четвірки. Однак якщо така зустріч не відбудеться, глава держави висловив готовність провести переговори окремо з кожною стороною нормандського формату.

У відповідь на це в Кремлі заявили, що Володимир Путін не планує розмову з українським президентом.

На початку квітня стало відомо про підготовку тристоронньої зустрічі Зеленського, Меркель і Макрона. Переговори президента України з лідерами нормандського формату через загострення ситуації на Донбасі анонсував глава ОП Андрій Єрмак.

Раніше Макрон і Меркель зустрілися з Путіним

30 березня відбулася відеоконференціяза участю президента Росії і лідерів Німеччини та Франції. Однією з тем обговорення стала ситуація на Донбасі.

Володимир Путін звинуватив Україну в нібито провокаційних діях з метою ескалації конфлікту. Також глава РФ заявив, що українська сторона відмовляється виконувати Додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, які були узгоджені в липні минулого року.

При цьому канцлер Німеччини і президент Франції закликали до проведення переговорів в повноцінному нормандському форматі за участю всіх 4-х сторін.