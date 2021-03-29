Нічого про Україну без України: МЗС про переговори Меркель, Путіна та Макрона
Міністерство закордонних справ України відреагувало на плани Кремля щодо переговорів лідерів Росії, Німеччини та Франції, зокрема, щодо ситуації на Донбасі. Київ виступає проти такого формату переговорів щодо Донбасу.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко.
"Наша позиція - нічого про Україну без України. Перемовини про врегулювання російсько-українського збройного конфлікту ведуться в нормандському форматі за участі лідерів чотирьох держав: України, Німеччини, Франції та Росії", - сказав він.
Як зазначив Ніколенко, в українському МЗС переконані, що досягти зрушень у ключових питаннях мирного врегулювання на Донбасі можна тільки у повному складі "Нормандії".
"На тлі загострення обстрілів українських позицій керівництво нашої держави нині докладає активних зусиль для активізації переговорів саме в чотиристоронньому форматі - як на рівні глав держав, так і на рівні політичних радників лідерів нормандської четвірки", - додав представник МЗС.
Нагадаємо, сьогодні у Кремлі заявили про підготовку тристоронніх переговорів лідерів Росії, Німеччини та Франції. На порядку денному переговорів, зокрема, буде питання загострення ситуації на Донбасі.
Минулої п'ятниці на Донбасі в результаті обстрілу загинули четверо українських бійців. Ще двоє українських військових отримали поранення.
Після цього президент Володимир Зеленський звернувся за допомогою до "нормандської четвірки", а також анонсував переговори з лідерами Росії, Франції та Німеччини.
Водночас термінові консультації з політичними радниками "нормандської четвірки" проводив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.