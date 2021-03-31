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У Макрона заявили, що РФ повинна взяти зобов'язання щодо стабілізації ситуації на Донбасі

Новость на русском → Середа 31 березня 2021 00:23
У Макрона заявили, що РФ повинна взяти зобов'язання щодо стабілізації ситуації на Донбасі Фото: Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Инна Собора

У президента Франції Еммануеля Макрона розповіли про тристоронні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Сторони відзначили, що необхідно, щоб Росія взяла на себе зобов'язання з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомили в прес-службі французького президента.

Наголошується, що під час переговорів ввечері 30 березня обговорювалися кілька тем, серед яких - питання України.

"Була підкреслена необхідність того, щоб Росія взяла на себе тверде зобов'язання по стабілізації режиму припинення вогню в Україні та виробленні шляхи виходу з кризи у відповідності з Мінськими домовленостями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Кремлі раніше повідомили, що Путін в ході розмови з Меркель і Макроном звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі і у відмові від виконання узгоджених у липні 2020 року Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

Кілька днів тому в Кремлі заявили про підготовку тристоронніх переговорів лідерів Росії, Німеччини та Франції. Серед тем повинні були обговорити питання загострення ситуації на Донбасі.

Невдовзі Міністерство закордонних справ України розкритикувало плани Кремля і виступило проти такого формату переговорів.

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