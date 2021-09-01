Зустріч Зеленського та Байдена закінчилася. Вона тривала понад дві години
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Вашингтоні завершилася зустріч президента Володимира Зеленського та лідера США Джо Байдена. Український президент вже вийшов з Білого дому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Україна 24".
Переговори президентів, а також української та американської делегацій тривали понад дві години. Зазначимо, за протоколом зустріч мала тривати близько 45 хвилин.
Лідери держав перед початком зустрічі виступили з короткими промовами перед пресою, але за підсумками переговорів спільної прес-конференції Зеленського та Байдена не було.
Нагадаємо, РБК-Україна зібрало всі заяви лідерів України та США перед початком зустрічі.
Додамо, Україна та США зробили спільну заяву про стратегічне партнерство між державами.