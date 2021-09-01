ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зустріч Зеленського та Байдена закінчилася. Вона тривала понад дві години

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 01 вересня 2021 23:26
Зустріч Зеленського та Байдена закінчилася. Вона тривала понад дві години Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Вашингтоні завершилася зустріч президента Володимира Зеленського та лідера США Джо Байдена. Український президент вже вийшов з Білого дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Україна 24".

Переговори президентів, а також української та американської делегацій тривали понад дві години. Зазначимо, за протоколом зустріч мала тривати близько 45 хвилин.

Лідери держав перед початком зустрічі виступили з короткими промовами перед пресою, але за підсумками переговорів спільної прес-конференції Зеленського та Байдена не було.

Нагадаємо, РБК-Україна зібрало всі заяви лідерів України та США перед початком зустрічі.

Додамо, Україна та США зробили спільну заяву про стратегічне партнерство між державами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Джозеф Байден Білий дім
NEWS
Україна та США зробили спільну заяву про стратегічне партнерство: головні тези
Україна та США зробили спільну заяву про стратегічне партнерство: головні тези
DAILY
"Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США