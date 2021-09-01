Україна та США зробили спільну заяву про стратегічне партнерство: головні тези

Україна та Сполучені Штати Америки зробили спільну заяву про стратегічне партнерство між державами. Партнерство буде охоплювати низку важливих сфер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України .

Документ складається з п'яти великих блоків. Текст заяви був опублікований на сайті президента України і на сайті Білого дому.

Безпека і оборона

Україна та США продовжать притягати Росію до відповідальності за її збройну агресію. Сторони також закликали Москву по-справжньому брати участь у врегулюванні конфлікту та завершити війну.

Україна та США підпишуть Стратегічну оборонну рамкову угоду, яка дозволить поглибити співпрацю у таких сферах, як безпека в Чорному морі, кібербезпека, обмін розвідувальною інформацією та протидія російській агресії.

США підтверджують свою підтримку прагненню України до вступу в НАТО. Вашингтон спрямовує Україні черговий пакет допомоги на 60 млн доларів, до якого входять протитанкові ракетні комплекси Javelin.

США мають намір продовжити програму навчання та тренувань українських військових, а також підтримують плани України з реформування Служби безпеки України.

Україна та США у жовтні проведуть в Києві 4-те засідання Двостороннього українсько-американського Кібердіалогу для сприяння співробітництву у питаннях кібербезпеки.

Україна США домовилися про забезпечення більш ефективного обміну інформацією про космічні об’єкти, щоб підвищити безпеку польотів у космосі.

США та Україна будуть цілодобово підтримувати зв'язок через Національний центр США зі зменшення ризику ядерної небезпеки.

Демократія, правосуддя та права людини

Україна зобов'язується реформувати судову систему та продовжити боротьбу з корупцією. Зокрема, Київ обіцяє негайно обрати нового керівника САП, ухвалити закон про директора НАБУ та обрати нового керівника бюро.

Україна за підтримки США продовжить боротися з расизмом, ксенофобією, антисемітизмом та дискримінацією проти спільноти ЛГБТКІ+. Київ обіцяє посилити відповідальність за насильство проти будь-якої особи незалежно від статі, раси, етнічної приналежності, релігії, сексуальної орієнтації чи політичних поглядів.

США планують цього року виділити Україні понад 463 мільйони доларів допомоги на програми, орієнтовані на демократію, права людини, місцеве управління та децентралізацію, приватизацію й судову реформу.

Енергобезпека та клімат

Україна та США мають намір посилити співпрацю щодо спільних енергетичних та кліматичних цілей шляхом активізації Стратегічного діалогу з питань енергетики та клімату.

США допоможуть Україні реформувати корпоративне управління в державних енергетичних компаніях, а також посилити інвестиційну привабливість української енергетичної галузі.

Україна та США підтвердили свій намір досягти амбітних скорочень своїх національних викидів парникових газів до 2030 року.

США продовжать виступати проти "Північного потоку-2", який є загрозою для європейської енергетичної безпеки. США мають намір продовжити впроваджувати заходи для протидії російському газопроводу та не допустити, щоб Росія використовувала газ як зброю.

Економічне зростання та процвітання

Україна має намір реформувати держпідприємства та захистити незалежність НБУ, посилити нагляд за фінансовим сектором та створити справедливе середовище для бізнесу та інвестицій, щоб продовжити співпрацю з МВФ. США будуть підтримувати ці зусилля.

Україна та США будуть співпрацювати над розширенням комерційного співробітництва.

Протидія пандемії COVID-19 та гуманітарна допомога

США планують надати Україні додаткову допомогу, включаючи підтримку холодового ланцюга зберігання вакцин від коронавірусу, та додаткові 12,8 мільйона доларів.

США цього року виділять Україні додаткові 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для підтримки постраждалого від війни населення.