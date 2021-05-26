Зустріч радників нормандської четвірки: що відомо

Представники нормандської четвірки проведуть відеоконференцію

Чергові переговори радників нормандських лідерів відбудуться 26 травня. Про це РБК-Україна стало відомо від інформованого джерела. При цьому подробиці і тема зустрічі не уточнювалися.

Пізніше представники Росії також підтвердили проведення консультацій в цю середу в форматі відеоконференції.

Варто відзначити, 13 травня українська сторона ініціювала термінову зустріч нормандських радників. При цьому раніше представник України Андрій Єрмак говорив, що такі переговори можуть пройти не віддалено, а в очному форматі.

До переговорів можуть залучити військових і політичних експертів

Глава Офісу президента Андрій Єрмак запропонував провести чергову зустріч за участю політичних радників і міністрів закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини.

З метою активізації переговорного процесу, на думку Єрмака, до діяльності нормандського формату необхідно також залучити експертів з політичних, військових і юридичних питань.

Крім того, українська сторона продовжує наполягати, щоб РФ розблокувала виконання рішень саміту лідерів нормандської четвірки в Парижі 2019 року. Це стало б "серйозним поштовхом до процесу мирного врегулювання".

Лавров блокує зустріч на рівні міністрів

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров блокує проведення зустрічі в нормандському форматі. За словами Кулеби, міністри Німеччини та Франції готові до переговорів, проте представник Росії "є достатньо професійним дипломатом, щоб красиво уникати цієї зустрічі".

Також глава українського МЗС розповів, що на даний момент в нормандському форматі активно обговорюються кластери для виконання мінських домовленостей. Дискусії між сторонами ведуться щодня.

Російська делегація пропонувала провести переговори на Донбасі

У квітні представники РФ запропонували провести чергову зустріч на лінії розмежування на Донбасі.

Радник від Росії Дмитро Козак також висловив думку, що до процесу необхідно залучити представників так званих "ЛНР" і "ДНР" для "конструктивного, відкритого і чесного" обговорення проектів щодо перемир'я на сході України.

Підсумки минулої зустрічі нормандських радників

Попередні переговори представників лідерів нормандської четвірки пройшли 19 квітня в форматі відеоконференції. Зустріч відбулася на тлі ескалації в зоні ООС і стягування російських військ до кордонів України.

Політичні радники обговорили практичні кроки для повного припинення вогню на Донбасі. Сторони підтвердили спільне прагнення до встановлення і дотримання режиму тиші, який був узгоджений в липні 2020 року.

Проведення даної зустрічі анонсував президент України Володимир Зеленський після тристоронніх переговорів з президентом Франції і канцлером Німеччини. Глава держави назвав метою нормандських переговорів обговорення кластерів мінських угод, які були розроблені Німеччиною і Францією.