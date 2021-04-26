Зеленський пропонує розширити нормандський формат до семи учасників

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times .

Він пропонує розширити нормандський формат до семи учасників, додавши США, Канаду і Британію. Також, за його словами, мінський процес повинен бути більш гнучким у цій ситуації.

"Він повинен служити цілям сьогодення, а не минулого. Є два варіанти: ми можемо змінити мінський формат, скорегувати його. Або ми можемо використовувати якийсь інший формат. Швидкість має значення. Темп цього процесу важливий, тому що ми втрачаємо людей щодня", - сказав Зеленський.