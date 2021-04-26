ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський пропонує розширити нормандський формат до семи учасників

Новость на русском → Київ, Понеділок 26 квітня 2021 11:11
Зеленський пропонує розширити нормандський формат до семи учасників Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський пропонує розширити нормандський формат. Він хоче додати в формат США, Великобританію і Канаду.

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.

Він пропонує розширити нормандський формат до семи учасників, додавши США, Канаду і Британію. Також, за його словами, мінський процес повинен бути більш гнучким у цій ситуації.

"Він повинен служити цілям сьогодення, а не минулого. Є два варіанти: ми можемо змінити мінський формат, скорегувати його. Або ми можемо використовувати якийсь інший формат. Швидкість має значення. Темп цього процесу важливий, тому що ми втрачаємо людей щодня", - сказав Зеленський.

Нагадавши, представники голва держав "нормандської четвірки" підтвердили прагнення до дотримання режиму повного припинення вогню на Донбасі.

Зазначимо, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали Росію провести переговори "нормандської четвірки".

Крім того, на тлі загострення ситуації на Донбасі повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує обговорити подальші дії для врегулювання ситуації з лідерами країн "нормандського формату".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Нормандський формат
NEWS
Різкий спад: в Україні 5062 нових випадки коронавірусу
Різкий спад: в Україні 5062 нових випадки коронавірусу
DAILY
Сергій Притула: Я бачу себе новим керівником "Голосу"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Сергій Притула: Я бачу себе новим керівником "Голосу"