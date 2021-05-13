Єрмак запропонував радникам "нормандської четвірки" терміново зустрітися
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував радникам лідерів "нормандської четвірки" провести термінове засідання щодо Донбасу. За його словами, переговори радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії можуть пройти в очному форматі або по відеозв'язку.
Про це йшлося на зустрічі з послами країн G7, повідомив Офіс президента.
"Вчора я надіслав листа до всіх своїх колег по нормандському формату з пропозицією терміново скликати відеоконференцію або зустрітися очно, що було б краще, за участю політичних радників і міністрів закордонних справ чотирьох країн", - сказав Єрмак.
Керівник ОП також запропонував долучити до діяльності нормандського формату експертів з політичних, військових і юридичних питань, що могло б, на його думку, активізувати переговорний процес.
Крім того, за словами Єрмака, українська сторона наполягає, щоб Росія розблокувала виконання рішень саміту лідерів "нормандської четвірки" в Парижі, який відбувся в грудні 2019 року.
"Ми вважаємо, що проведення чергового саміту в Нормандському форматі надало б дуже серйозного поштовху процесу мирного врегулювання. Тому я просив би розглянути можливість спільного звернення G7 до РФ із закликом підтримати проведення цього саміту", - додав він.
Нагадаємо, до цього Єрмак говорив, що зустріч радників "нормандської четвірки" може відбутися у травні цього року в очному форматі. Україну на переговорах "нормандських радників" представляє саме Єрмак.
Як писало РБК-Україна минула зустріч "нормандських радників" відбулася 19 квітня. Тоді сторони переговорів підтвердили прагнення до припинення вогню на Донбасі.