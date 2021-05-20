Лавров уникає зустрічі глав МЗС у нормандському форматі, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що глава російського МЗС Сергій Лавров блокує проведення зустрічі у нормандському форматі на рівні міністрів. За словами Кулеби, міністри Німеччини та Франції готові до переговорів, але Лавров їх уникає.

Про це міністр сказав в ефірі програми "Радіо НВ" .

"Намагаємося з моїми французьким та німецьким колегою зібрати нормандський формат на рівні міністрів, але Лавров є достатньо професійним дипломатом, щоб красиво уникати цієї зустрічі", - сказав глава українського МЗС.

Кулеба додав, що зараз в нормандському форматі активно обговорюються кластери для виконання мінських домовленостей. Дискусії між сторонами "Нормандії", за його словами, ведуться щодня.

"Кластери - це письмовий документ, який літає електронною поштою між Берліном, Парижем, Києвом і Москвою. І знаєте, якщо один день не перевіряти електронну пошту, то тебе просто "заспамлює" все пов'язане з кластерами, тому що дискусія відбувається дуже активно", - зазначив міністр.