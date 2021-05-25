ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зустріч нормандських радників щодо Донбасу пройде завтра

Новость на русском →
Києва, Вівторок 25 травня 2021 17:08
Зустріч нормандських радників щодо Донбасу пройде завтра Фото: глава офісу президента Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Чергові переговори щодо Донбасу в нормандському форматі пройдуть завтра, 26 травня. Зустріч відбудеться на рівні політичних радників.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

При цьому джерело не уточнило, в якому саме форматі пройдуть переговори.

Відзначимо, українську сторону на переговорах політичних радників представляє глава Офісу президента Андрій Єрмак. На початку травня він говорив, що травневі консультації пройдуть не в форматі відеоконференції, а в форматі особистих зустрічей. Інших подробиць майбутньої зустрічі він не розкрив.

Вже після цієї заяви він ініціював термінову зустріч нормандських радників. Крім того, Єрмак запропонував залучити до роботи нормандського формату експертів з політичних, військових і юридичних питань, що могло б, на його думку, активізувати переговорний процес.

На переговорах Київ наполягає на тому, щоб Москва розблокувала виконання рішень саміту лідерів "нормандської четвірки" в Парижі, який відбувся в грудні 2019 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Донбас Андрій Єрмак Нормандський формат
NEWS
Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня
Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня
DAILY
"Антонов" розправляє плечі. Що будує і чим живе авіагігант України
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Антонов" розправляє плечі. Що будує і чим живе авіагігант України