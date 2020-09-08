Зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться 11 вересня, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив підготовку зустрічі радників "нормандської четвірки". Вона запланована на 11 вересня.

Про це Зеленський повідомив на прес-конференції в Сумах, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми чекаємо зустрічі норм радників, вона відбудеться 11 вересня", - сказав Зеленський.

Раніше РБК-Україна писало, що сторони погодили проведення зустрічі радників "нормандської четвірки", проте дата трималася в секреті.

Як раніше повідомляв президент Володимир Зеленський, дата саміту нормнадской зустрічі може стати відома після зустрічі радників.

Також повідомлялося, що Зеленський сподівається, що наступний саміт лідерів "нормандської четвірки" може призвести до закінченню війни на Донбасі.

Крім цього у вересні налаштовані провести зустріч міністри закордонних справ "нормандської четвірки".

За словами віце-прем'єр-міністра з питань реінтеграції Олексія Рєзнікова, нормандська зустріч можлива цієї осені, проте для цього мають бути вирішені питання, які ставилися перед учасниками переговорного процесу на саміті в Парижі в грудні 2019 року.