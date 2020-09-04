Дати саміту нормандської зустрічі поки немає, - Рєзніков

Фото: Олексій Резніков (facebook com alex reznikoff)

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції Олексій Рєзніков вважає можливим проведення нормандської зустрічі в Берліні восени. При цьому поки точної дати саміту немає.

Про це Рєзніков заявив, відповідаючи на питання журналістів.

За його словами, зараз триває робота над вирішенням питань, які ставилися перед учасниками переговорного процесу на саміті в Парижі в грудні 2019 року.

"Наступного саміту точної дати немає. Але я оптиміст, і мені здається, що така зустріч у Берліні цієї осені цілком імовірна", - повідомив Резніков.

Він зазначив, що зараз повинні бути вирішені питання відкриття двох нових контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі, чотирьох нових ділянок розведення, план розмінування, питання обміну полоненими і питання, пов'язані з законодавством про вибори та амністії.

Як повідомляло РБК-Україна, міністри закордонних справ "нормандської четвірки" планують провести зустріч у вересні.

Також повідомлялося, що Володимир Зеленський сподівається, що наступний саміт лідерів "нормандської четвірки" може призвести до закінчення війни на Донбасі.