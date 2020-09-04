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Голови МЗС "нормандської четвірки" налаштовані на зустріч у вересні, - Кулеба

Київ, П'ятниця 04 вересня 2020 12:12
Голови МЗС "нормандської четвірки" налаштовані на зустріч у вересні, - Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, за яких обставин може відбутися зустріч міністрів закордонних справ у нормандському форматі. За його словами, це може відбутись у вересні.

Про це Кулеба заявив на брифінгу.

За планом, як говорить міністр, голови МЗС зустрінуться після того, як зустрінуться радники. Станом на зараз зустріч радників тільки запланована.

"Щойно радники зустрінуться, ми побачимо, як пройде ця зустріч, які результати будуть досягнуті і, якщо не станеться на цій зустрічі нічого форсмажорного, тоді будуть створені умови для зустрічі міністрів закордонних справ. І я, і мої французькі колеги налаштовані на проведення цієї зустрічі у вересні, і, наскільки мене проінформували, російський міністр Сергій Лавров також не заперечує проти такої зустрічі", - сказав він.

Зазначимо, глава Офісу президента України Андрій Єрмак сподівається, що зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки" може пройти до 10 вересня.

Нагадаємо, Володимир Зеленський сподівається, що наступний саміт лідерів "нормандської четвірки" може привести до закінчення війни на Донбасі.

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