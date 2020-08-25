Після другого саміту в нормандському форматі високий шанс закінчення війни, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент зізнався, що "все просувається не так швидко, як він очікував"

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що друга зустріч лідерів в нормандському форматі може призвести до закінчення війни на Донбасі. Він нагадав, що в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовилися про лінії розмежування і 20 точках розмінування.

Про це президент України заявив в інтерв'ю Euronews.

Говорячи про імплементацію рішень попередньої зустрічі лідерів у нормандському форматі у Парижі 9 грудня 2019 року, президент зазначив, що все просувається, але не так швидко, як очікував.

"Але зараз перемир'я. Буде зустріч у нормандському форматі. Був обмін полоненими. Ми домовилися про лінії розмежування у 20 точках розмінування. Це дуже важливо. Скільки ще часу знадобиться? Я не знаю", - заявив Зеленський.

Раніше у Німеччині назвали обнадійливим режим припинення вогню на окупованому Донбасі; у німецькому МЗС заявили, що це припинення вогню є найтривалішим з 2014 року.

Нагадаємо, РБК-Україна з посиланням на інформовані джерела повідомило про скасування запланованої на 28 серпня зустрічі політичних радників.

Пізніше в Офісі президента повідомили причину скасування зустрічі радників "нормандської четвірки".

Очікувалося, що зустріч пройде в Парижі і в ній візьме участь голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Як заявляв глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, зустріч політичних радників повинна стати фінальною в рамках підготовки нового саміту лідерів України, Росії, Німеччини та Франції.