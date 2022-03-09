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Зустріч Кулеби і Лаврова. Україна назвала три ключові вимоги

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Київ, Середа 09 березня 2022 13:25
Зустріч Кулеби і Лаврова. Україна назвала три ключові вимоги Фото: Дмитро Кулеба і Сергій Лавров (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба завтра зустрінеться в Анталії з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Він назвав три ключові вимоги, які ставитиме Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби під час відеозвернення.

Вимоги України

Як розповів глава МЗС, українська сторона вимагатиме:

  • припинення вогню;
  • звільнення окупованих територій;
  • вирішення гуманітарних питань.

Кулеба зазначив, що особливих очікувань від переговорів не очікує, але українська сторона буде "витискати по максимуму".

"Очікування у мене від переговорів стримані. Я не покладаю на них якихось завищених очікувань, але безумовно будемо витискати по максимуму. Наш інтерес це припинити вогонь, звільнити наші території і третій пункт - це безумовне вирішення всіх гуманітарних катастроф, створених російською армією" - розповів міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 10 березня в Антальї відбудеться зустріч Кулеби і Лаврова.

До цього Кулеба заявлялв, що на столі вже лежить рішення про припинення бойових дій і виведення російських збройних сил з України.

При цьому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив сподівання, що зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитро Кулеби та Сергія Лаврова стане приводом для постійного врегулювання війни РФ проти України.

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