Зустріч Кулеби і Лаврова. Україна назвала три ключові вимоги

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба завтра зустрінеться в Анталії з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Він назвав три ключові вимоги, які ставитиме Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби під час відеозвернення.